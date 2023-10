Czy środki z funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na wyjazd mieszkańców lub dzieci z danej miejscowości do teatru czy muzeum? Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie odpowiada.

Z pytaniem o to, czy środki z funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na wyjazd mieszkańców lub dzieci z danej miejscowości do teatru czy muzeum zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Marek Czypar, wójt gminy Boleszkowice.

W czym jest problem?

Wójt Czypar zwraca uwagę, że zgodnie z art.216 ust.2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wydatki j.s.t. są przeznaczone na realizację zadań określonych odrębnymi przepisami, a w szczególności na zadania własne gminy. Natomiast na podstawie art.2 ust.6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim środki funduszu przeznacza się na realizacje przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

I teraz tak: wyjazd do teatru czy muzeum mogłoby być postrzegane jako realizacja zadań własnych, obejmujących sprawy kultury i turystyki, które to zostały wymienione w art.7 ustawy o samorządzie gminnym. Tyle, że zadania własne gminy winny zmierzać do zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności, a sfinansowanie w/w przedsięwzięcia zmierzałoby raczej do zaspokojenia potrzeb indywidualnych i z tego względu nie spełniało by wymogu przewidzianego dla zadań własnych gminy.

- Ponadto uznając nawet, iż jest to zadanie własne gminy, należałoby przeanalizować czy sfinansowanie tego rodzaju wyjazdów miałoby wpływ na poprawę życia mieszkańców gminy. Wydaje się, iż tego rodzaju sytuacja miałaby nastąpić wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach tj. np. wyrównanie nierówności między mieszkańcami gminy o bardzo zróżnicowanej sytuacji, a w przedmiotowej sprawie nie ma miejsca. W związku z powyższym zakwalifikowanie w/w przedsięwzięcia jako możliwego do sfinansowania ze środków funduszu sołeckiego budzi poważne wątpliwości - zaznacza wójt gminy Boleszkowice.

Co na to RIO?

Dawid Czesyk, zastępca prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, odpowiadając na wystąpienie wójta Czypara stwierdził, że przepisem rozstrzygającym przedstawione zagadnienie jest powołany w wystąpieniu art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim.

- W myśl ww. przepisu środki funduszu przeznacza się na realizacje przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we właściwym wniosku, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy - poinformował Dawid Czesyk.

Dodał, że z uwagi na okoliczność, iż przedstawiony cel wydatkowania środków zaliczyć można, do zadań własnych gminy, wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 9 i ewentualnie pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, i Regionalna Izba Obrachunkowa nie widzi przeszkód prawnych do przeznaczenia na ten cel środków z funduszu sołeckiego, o ile zapewniona zostanie możliwość zgłoszenia udziału w danym przedsięwzięciu przez ogół mieszkańców sołectwa albo osób z kategorii, dla której dane przedsięwzięcie jest dedykowane, jak wymienieni w wystąpieniu dorośli czy dzieci, oraz spełnione zostaną dalsze przesłanki określone w art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim.

Jak podkreślono w odpowiedzi, ocena spełnienia tychże przesłanek pozostaje w gestii organów gminy, natomiast ocena zgodności z zasadami ustalonymi w zakresie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu należy do właściwości wojewody.