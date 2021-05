Czy KOWR rozrósł się nadmiernie za kadencji Ardanowskiego?

Taką opinię przekazał nam europoseł Krzysztof Jurgiel. Jak twierdzi, to jego następca doprowadził do przerostu kadrowego w ośrodku: „Uwolnienie polityki zatrudnienia, jak widać nastąpiło od II półrocza 2018 r. przez Zarząd KOWR, powołany przez ministra J. K. Ardanowskiego”.

Po artykule „Czy opłaciło się tworzyć KOWR?” otrzymaliśmy pismo od Krzysztofa Jurgiela, dziś europosła, a w okresie od 16 listopada 2015 do 19 czerwca 2018 ministra rolnictwa.

To właśnie za kadencji Krzysztofa Jurgiela 1 września 2017 roku utworzono KOWR, kończąc działalność ARR i ANR. Jak tłumaczy ówczesny minister w nadesłanym piśmie, zgodnie z „Programem rolnym Prawa i Sprawiedliwości” z 2014 roku ministerstwo podjęło działania w celu utworzenia w Polsce agencji rozwojowej (KOWR), która miała zaspokoić obecne potrzeby społeczne oraz potrzeby kolejnych pokoleń.

„Przewidywany zakres tematyczny działań KOWR to: nieruchomości rolne, gospodarowanie nieruchomościami rolnymi, wspieranie innowacji, rynki rolne i łańcuch żywnościowy, spółki Skarbu Państwa, edukacja i wiedza, odnawialne źródła energii, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, planowanie rozwoju i analizy, promocja produktów rolno-spożywczych, urządzanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

W drugim etapie zadania KOWR miały być uzupełniane o jedno z najważniejszych, a więc kompleksowe urządzanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, doradztwo rolnicze, planowanie miejscowe oraz wprowadzenie systemu transferu wiedzy i innowacji (AKIS)” – pisze Krzysztof Jurgiel i uzależnia od potrzeb i zadań KOWR ilość zatrudnionych w nim pracowników.

„W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa od 1 września 2017 r. zatrudnionych było 1998 pracowników, w tym 444 w Centrali KOWR” – podaje i uznaje, że była to „optymalna liczba pracowników do zachowania ciągłości, terminowości i prawidłowości świadczonych usług.”

Tymczasem - przypomnimy - tworząc nową instytucję planowano, że na realizację zadań KOWR będzie niezbędnych 1 778 etatów – czyli na koniec 2017 roku było ich już o 220 więcej, niż zapowiadano przy tworzeniu ośrodka.

A skąd obecna liczba zatrudnionych? 31 grudnia 2020 r. w KOWR pracowało 2059 osób, a więc 61 więcej niż zaraz po utworzeniu w 2017 r. i 281 więcej niż planowano.

Krzysztof Jurgiel tak tłumaczy wzrost liczby etatów:

„Nagłe zwiększenie zatrudnienia w latach 2017-2020 nie wynikało ze strategicznego planu analizowanego podczas powstawania KOWR. Uwolnienie polityki zatrudnienia, jak widać nastąpiło od II półrocza 2018 r. przez Zarząd KOWR, powołany przez ministra J. K. Ardanowskiego.

Niestety, dobra zmiana skończyła się w momencie powołania na stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jana Krzysztofa Ardanowskiego” – podsumowuje Krzysztof Jurgiel i wymienia kolejne błędy Ardanowskiego. Miałoby to być: pozbywanie się kompetentnych osób – w tym wszystkich wiceministrów, współpracujących z Jurgielem; odwoływanie specjalistów z resortu i instytucji podległych - przy ukierunkowaniu działań kadrowych (zwolnienia, degradacja stanowiskowa) na osoby nominowane na stanowiska w okresie pełnienia funkcji ministra przez Jurgiela; zmiany statutu i regulaminu MRiRW, które wprowadziły chaos w funkcjonowaniu administracji, co grozi problemami i opóźnieniami przy pracach nad nową perspektywą finansową WPR; tolerowanie nieprawidłowości wymagających interwencji organów ścigania w podległych jednostkach, m.in. Krajowej Spółce Cukrowej (KSC), Elewarr, Grupy Producenckie, KOWR, Fundusze Promocji, Biblioteka Rolnicza, poręczenia kredytowe dla spółki Eskimos na kwotę 100 mln zł; wreszcie powołanie „na stanowisko dyrektora KOWR Grzegorza Piętę, który za czasów PO-PSL zarządzał kadrami w ANR. Grzegorz Pięta przywrócił do pracy osoby ze <starego układu>”.

Krzysztof Jurgiel przypomina słowa Ardanowskiego z listopada 2019 roku, wypowiedziane podczas obrad KRiRW: „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - Bóg wie, po co powstał. Jest to instytucja, co do której ja nie wiem, jaki był zamysł” – i dziwi się, że taką opinię wygłosił wiceprzewodniczący tej komisji, wcześniej głosujący za utworzeniem ośrodka.

Przypomnijmy, co jeszcze powiedział wówczas – a była to komisja obradująca nad informacją ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zamierzeniach resortu w IX kadencji Sejmu – ówczesny minister Jan Krzysztof Ardanowski o planach dotyczących KOWR: „Ale skoro powstała, to ma zająć się wspieraniem rolnictwa, a nie tylko zarządzaniem paroma hektarami, które jeszcze zostały w zasobie państwowym. Ma zająć się wspieraniem rolnictwa tam, gdzie wsparcie jest niezbędne. Tworzeniem pomocy na rynkach, eksportem, wspieraniem firm przetwórczych, ale również innowacyjnością, testowaniem. Testowaniem w swoich gospodarstwach, bo KOWR takimi dysponuje. Jest to istotne, bo nie do końca wiemy, jaki będzie efekt. Ktoś musi czasami frycowe zapłacić, więc można to również robić w gospodarstwach skarbowych. Jest to także jedno z zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”.

Innych zadań KOWR minister nie wymienił.

Trzeba też zauważyć, że zapowiadane „frycowe” było płacone także przez wszystkie spółki KOWR:

Cały list ministra Jurgiela – w załączniku.

Cóż powiedzieć o tym jawnym sporze byłych ministrów i możliwościach powrotu ministra Grzegorza Pudy do „Programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości” z 2014 roku? Może lepiej – nic?

Nie sposób jednak nie powiedzieć, że Ardanowski miał jednak swój pomysł na KOWR – użył ośrodka do poręczeń kredytów dla Eskimosa i Bielmleku i do testowania, jak zafunkcjonuje ten jego model „wspierania rolnictwa” w ramach zapowiadanego holdingu spożywczego. Teraz – po krytyce NIK, CBA i wejściu w te sprawy prokuratury – wiadomo, że nie zafunkcjonował ani model, ani holding. Brak wniosków z tych spraw nie pozwala jednak myśleć, że wnioski wyciągnięto, a błędy nie będą powtórzone i pieniądze są bezpieczne, a „wspieranie rolnictwa” - realne.

Zauważmy, że KOWR – za sprawą dzierżawy - w latach 2018 – 2020 przekazał do budżetu państwa środki uzyskane z zagospodarowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie blisko 2 mld zł.

To nie jest drobna kwota, jest o co walczyć. Trzeba podkreślić, że wygospodarowali ją rolnicy – bo przecież nie KOWR.

