W Europie statystyczna droga od pola do stołu to 171 kilometrów - mówi Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa. Skrócenie jej doprowadziłoby do wzrostu cen dla rolnika.

Dlaczego ceny polskiej wołowiny czy drobiu są o 20-30 procent niższe niż na Zachodzie? Czy to nie większy kłopot od niższych dopłat bezpośrednich w Polsce niż w innych krajach unijnych? Czy odzyskamy polski rynek rolny?

Jak mówi Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa, sytuację może zmienić „silne wsparcie dla produkcji lokalnej, dla dostaw na lokalny rynek”. Plany rozwoju rolnictwa powinny zmierzać w kierunku uwzględniania najbliższego rynku, skracania drogi od pola do stołu.

- Według danych Eurostatu każdego roku przez Europę wzdłuż i wszerz wozi się 3 miliardy ton produktów rolnych i spożywczych, a liczba tonokilometrów to jest 540 miliardów. Wyliczyliśmy z tego, że ta statystyczna droga od pola do stołu to jest 171 kilometrów.

Za to płaci środowisko, klimat – ale i rolnik, płacąc za transport przez obniżenie ceny.