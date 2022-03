Czy resort rolnictwa rozważa wprowadzenie embarga na eksport polskiego zboża?

Z pytaniem, czy resort rolnictwa rozważa, ewentualnie planuje wprowadzenie embarga na eksport polskiego zboża i produktów jego przetwórstwa i jakich rynków może dotyczyć taki zakaz, redakcja farmer.pl zwróciła się bezpośrednio do ministerstwa. Jaką odpowiedź uzyskaliśmy?

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej głosami niektórych organizacji przetwórczych za wprowadzeniem natychmiastowego zakazu eksportu zbóż z Polski, co argumentowane jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego naszemu krajowi w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej (wojna na Ukrainie), redakcja farmer.pl zwróciła się następującymi pytaniami do resortu rolnictwa:

- czy biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące umowy handlowe między Polską a innymi krajami w ogóle jest możliwe wprowadzenie przez rząd embarga na eksport polskiego zboża i produktów jego przetwórstwa? Jeśli tak, to jakie okoliczności mogą/muszą warunkować taką decyzję?

- czy resort rolnictwa rozważa / planuje wprowadzenie embarga na eksport polskiego zboża i produktów jego przetwórstwa? Jakich rynków może dotyczyć taki zakaz?

Resort rolnictwa odpowiada:

- Zgodnie z zasadami WTO w normalnych warunkach handlu stosowanie ograniczeń ilościowych (zarówno w eksporcie, jak i w imporcie) nie jest dozwolone. Jednocześnie zasady WTO przewidują sytuacje wyjątkowe, kiedy takie ograniczenia mogłyby być dopuszczone (np. art. XI GATT, zgodnie z procedurą art. 12 Porozumienia WTO ws. rolnictwa – w sytuacjach krytycznych braków produktów żywnościowych, art. XX GATT, zgodnie z procedurami Porozumienia WTO ws. środków sanitarnych i fitosanitarnych – w sytuacji potrzeby ochrony zdrowia lub życia ludzi, roślin i zwierząt) - informuje Dariusz Mamiński, radca w Wydziale Prasowym Departamentu Komunikacji i Promocji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Umowy handlowe UE z krajami trzecimi zasadniczo nie ograniczają ww. generalnych zasad, przy czym mogą przewidywać specyficzne mechanizmy, obowiązujące strony umowy w razie wystąpienia takich wyjątkowych sytuacji (np. dodatkowy obowiązek notyfikacji lub konsultacji, ew. udzielenie rekompensat). Ewentualne decyzje dotyczące wprowadzenia ograniczeń w eksporcie zbóż przez kraje członkowskie UE powinny być podjęte na poziomie instytucji unijnych (polityka handlowa i jej instrumenty zostały przekazane przez państwa członkowskie do kompetencji wyłącznych UE). Podejmując takie decyzje, należy przeanalizować zarówno dopuszczalność na gruncie międzynarodowych zasad handlu wprowadzenia w obecnej sytuacji ograniczeń w eksporcie zbóż, jak również skutki takiej decyzji dla relacji z krajami – stronami umów o wolnym handlu z UE, w świetle ich szczegółowych postanowień - dodaje Dariusz Mamiński.

I podkreśla: - Wiodącą rolę dla dokonania takiej oceny ma Komisja Europejska, a w ramach administracji polskiej jest to kwestia w gestii resortu odpowiadającego za dział gospodarki (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii). Na wspólnym rynku wewnętrznym UE generalnie obowiązuje zakaz wprowadzania barier w handlu między krajami członkowskimi UE.

Sytuacja na rynku krajowym

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szczegółowo monitoruje sytuację na rynku zbóż, w tym przebieg skupu ziarna w kraju oraz poziom jego wywozu - zaznacza Dariusz Mamiński.

Jak podaje, według szacunków GUS, zbiory zbóż w 2020 r. wyniosły rekordowe 35,5 mln ton, tj. o 2,5% więcej niż w 2019 r. W stosunku do średniej z poprzednich 5 lat było to więcej o 22,0%, a w porównaniu z 2010 r. aż o 30,6%. W 2021 r. zbiory zbóż są szacowane na 34,5 mln ton, czyli o około 3% mniej niż w poprzednim roku.

Wg Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Wsi – PIB dwa ostatnie lata z rekordowymi zbiorami zbóż w Polsce pozwoliły na odbudowę zapasów, pomimo historycznie wysokiego wywozu ziarna z Polski w latach 2020 i 2021 - zaznacza również Dariusz Mamiński.

Zgodnie z dostępnymi danymi Ministerstwa Finansów od początku sezonu 2021/2022 (tj. w okresie lipiec–grudzień 2021 r.) z kraju wyeksportowano ponad 4 mln ton ziarna zbóż (o 15% mniej niż w tym samym okresie przed rokiem), co stanowiło 12% zbiorów zbóż.

Natomiast zgodnie z danymi Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która może monitorować wywóz zbóż poza UE na bieżąco na podstawie wydanych świadectw fitosanitarnych, eksport pszenicy z Polski do krajów trzecich od 1 stycznia do 4 marca 2022 roku wyniósł 74,7 tys. ton i stanowi on jedynie ok. 10% eksportu z analogicznych okresów lat 2021 i 2020 i ok. 64% z ww. okresu w roku 2019. W ostatnich tygodniach nie odnotowano wywozu pszenicy poza UE. Z uzyskanych informacji od uczestników rynku wynika, że zwiększony wywóz zbóż z kraju będzie można obserwować dopiero od kwietnia.

Mamy wystarczające zapasy

Oznacza to - podkreśla w odpowiedzi przygotowanej dla farmer.pl - że poziom eksportu ziarna do czasu żniw nie powinien zagrozić ciągłości dostaw na rynek krajowy, ponieważ na rynku dostępne są jeszcze wystarczające zapasy. Polska ma od szeregu lat duże nadwyżki zbóż (w latach 2015-2020 średnio 4-7 mln ton rocznie). Dlatego też nie należy się spodziewać kłopotów z zaspokojeniem popytu na krajowe zboże.

Wskaźnik samowystarczalności Polski w produkcji zbóż w ostatnich latach jest zróżnicowany i zależy przede wszystkim od poziomu zbiorów oraz od zapotrzebowania wewnętrznego – głównie na cele paszowe. Od sezonu 2012/2013 generowane są w kraju znaczące nadwyżki ziarna, co przyczyniło się m.in. do rozwoju eksportu. Wskaźnik samowystarczalności w produkcji zbóż (relacja zbiorów ogółem do zużycia wewnętrznego) w sezonie 2021/2022 szacowany jest na poziomie 142% i jest nieco niższy niż w sezonie 2020/2021, ale wyższy niż w poprzednich sezonach.

Będzie drogo na rynku zbóż

Natomiast - w opinii resortu rolnictwa - w związku z wybuchem wojny należy się spodziewać wysokich cen zbóż na rynkach międzynarodowych, w tym w Polsce, ponieważ ceny na krajowym rynku zbóż podążają za cenami na rynkach światowych. Wzrost cen związany jest z ubytkiem części podaży eksportowej pszenicy i kukurydzy z rejonu portów Morza Czarnego.

- Oprócz tego należy się liczyć z działaniami różnych krajów mającymi na celu zwiększenie stanu rezerw produktów żywnościowych, w tym zbóż, co będzie przejawiało się z jednej strony rosnącym popytem w krajach importerskich i ograniczeniami eksportu z krajów nadwyżkowych, co będzie również wspierało wzrost cen na rynkach międzynarodowych - zaznacza Dariusz Mamiński.

Niezależnie od powyższego na forum UE strona polska podkreśla, że w związku z agresją zbrojną na Ukrainę, należy uważnie monitorować sytuację na rynkach rolnych, która dynamicznie się zmienia, a w uzasadnionych przypadkach nie należy wykluczać działań w zakresie polityki handlowej.