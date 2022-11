Z pytaniem, czy rolnicy mający TUZ na obszarach Natura 2000 dostaną dopłaty do zwierząt, zwrócił się do redakcji farmer.pl nasz czytelnik. Wyjaśniamy zatem.

Czy posiadanie TUZ jest warunkiem kwalifikowalności do otrzymania płatności?

Ile zwierząt trzeba mieć, żeby dostać płatność do TUZ?

Czy Dobrostan zwierząt i związany z tym wypas może być realizowany na obszarach Natura 2000?

Jak będzie wyglądać wsparcie do łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 i czy do rozliczeń potrzebne będą tu zwierzęta?

Czy rolnicy mający TUZ na obszarach Natura 2000 dostaną dopłaty do zwierząt?

Do redakcji farmer.pl napisał rolnik: - Mam pytanie dotyczące KPS wersja 1.1 ''Praktyka Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt''. Cytat: ''Obsada zwierząt liczona będzie do całej powierzchni TUZ w gospodarstwie, jednakże płatność będzie przysługiwała jedynie do powierzchni TUZ położonych poza obszarami Natura 2000''. Natomiast w KPS wersja 4.0 napisano: "'Ponadto, z punktu widzenia realizacji celów klimatyczno-środowiskowych interwencja jest również komplementarna w skali kraju z interwencjami rolno-środowiskowo-klimatycznymi II filaru (Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000).'' Stąd moje pytanie: czy rolnicy mający TUZ na obszarach Natura 2000 dostaną dopłaty do zwierząt?

Z prośbą o wyjaśnienie w tej sprawie zwróciliśmy się do resortu rolnictwa.

Poniżej publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy z Biura Prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.