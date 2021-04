Czy rolnicy wywalczą prawo do swobodnego gospodarowania na swojej ziemi?

Przed białostocką siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zebrało się we wtorek ponad czterdziestu rolników, żądając prawa do swobodnego gospodarowania na swojej ziemi. Poszło o rowy melioracyjne.

Łąki na terenie Bagna Wizna - to ponad 14 tysięcy hektarów obszaru chronionego w gminach Rutki i Wizna (woj. podlaskie). W ubiegłym roku rolnicy przystąpili do czyszczenia rowów melioracyjnych, co jest ustawowym obowiązkiem właściciela lub spółki wodnej działającej na danym terenie. Ale takie działanie nie spodobało się ekologom z Fundacji "Dzika Polska".

- Tu nie ma rozgraniczenia, czy to jest Natura 2000 czy nie. Prawo wodne nie rozgranicza tego. Jest ogólny obowiązek utrzymywanie urządzeń melioracyjnych w należytym stanie - podkreśla Andrzej Chodkiewicz z Wody Polskie w materiale TVP3 Białystok.

Prawidłowo utrzymane rowy i zastawki pozwalają na niwelowanie skutków suszy, a w czasie roztopów czy ulew – zapobiegają podtopieniom, które na terenie gmin Rutki i Wizna zdarzają się dosyć często.

- Ten teren jest zlewiskiem 75% wód opadowych z gminy Rutki. Musi ją zmagazynować – mówi Waldemar Kalinowski, hodowca bydła mlecznego ze wsi Jawory Klepacze.

Dlatego w ubiegłym roku część rolników zdecydowało się na odświeżenie melioracji z pomocą pił i koparek.

Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku jest innego zdania co do legalności takich działań. – Niestety rolnicy to zrobili bez żadnych zezwoleń, w związku z tym tutaj jest ten problem, bo nie uzyskali tutaj stosownych decyzji - stwierdziła Beata Bezubik z RDOŚ.

Bez odpowiedniej dokumentacji – oczyszczanie rowów na obszarze Natura 2000 było - nielegalne. Stąd zakaz prowadzenia prac do stycznia 2024 roku. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska problem zgłosiła Fundacja Dzika Polska, argumentując, że pogłębianie rowów prowadzi do osuszenia łąk, a tym samym zagraża gniazdującym tutaj ptakom.

– Ich pożywieniem są bezkręgowce, które występują w wodzie i na wilgotnych łąkach dlatego meliorowanie łąk po prostu pozbawi te ptaki pożywienia – dodaje Adam Bohdan z Fundacji „Dzika Polska”.

W tym przypadku trudno o złoty środek, ale nie jest on niemożliwy. Wśród propozycji pojawia się dostosowanie granic obszaru chronionego do faktycznych miejsc lęgu ptaków czy inwestycje w meliorację.

– Zależy nam na pogodzeniu interesów przyrody i rolników, wierzymy, że takim dobrym rozwiązaniem będzie budowa systemu zastawek, które umożliwią sterowanie poziomem wody w zależności od potrzeb - uważa Adam Bohdan.

- Jeżeli te zastawki by funkcjonowały w terminach dogodnych dla nas i rowy byłyby w dobrej kulturze, my jak najbardziej byśmy byli za tym. Nam ta woda jest potrzebna - przyznaje Wojciech Łuba z Podlaskiej Izby Rolniczej.

Do porozumienia potrzebne są rozmowy. Te mają być efektem protestu – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprosiła rolników do współpracy.

Zarówno rolnikom, jak i ekologom chodzi o dobro zwierząt. Jednym o paszę dla bydła, drugim o miejsca lęgowe ptaków wodno-błotnych. Jak podkreślono w materiale TVP3 Białystok, obowiązujący zakaz czyszczenia rowów przeważa nieco szalę zwycięstwa na stronę ochrony środowiska, jednak rolnicy nie są jeszcze na straconej pozycji, bo ostateczną decyzję o gospodarce wodnej na tym terenie RDOŚ podejmie na podstawie ekspertyzy, nad którą właśnie pracuje.