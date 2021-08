Czy są potrzebne zmiany w gospodarowaniu państwową ziemią?

Przedsiębiorstwa, które nie wyłączyły 30 proc. z dzierżaw, domagają się zmian w przepisach, ale senatorowie ich nie przygotowali.

To jeden z problemów, poruszonych podczas obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęconej „problemom dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami”.

Jak podał wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński, według stanu na koniec grudnia ubiegłego roku zostało już rozdysponowane ponad 95% gruntów pochodzących z tzw. wyłączeń.

- Jest zupełnie oczywiste, że aktualna sytuacja dzierżawców, którzy nie wyrazili zgody na wyłączenie 30% użytków, jest wynikiem tylko i wyłącznie ich własnych decyzji, całkowicie wolnych decyzji biznesowych, podjętych bez żadnego przymusu, w pełnej świadomości – ocenił wiceminister. - Państwo odrzucili zaproponowane warunki, chociaż doskonale wiedzieli, jaki jest obowiązujący stan prawny i jakie będą konsekwencje tego odrzucenia. No, trudno… Przez pewną delikatność tego zarzutu wprost nie sformułuję, ale państwo być może liczyli na słabość organów państwa w tym wymiarze albo na jakieś inne przesłanki i okoliczności, które by taką sytuacją mogły przedłużać. Nawet nie uzasadniać, bo to nie jest możliwe, ale przedłużać w nieskończoność po to, żeby móc zrealizować jakieś cele związane właśnie z taką postawą. Bardzo jasno chcemy podkreślić, że wprowadzenie proponowanych przez państwa zmian ustawowych i przywrócenie prawa do przedłużenia umowy państwu dzierżawcom nie jest sprawiedliwe społecznie i nie jest zgodne z konstytucją, gdyż kompletnie nie uwzględnia sytuacji tych dzierżawców, którzy zgodzili się na wyłączenie gruntów, którzy te grunty wydali, a także tych dzierżawców, których umowy wygasły. Dzierżawcy ci będą w efekcie znajdowali się w dużo gorszej sytuacji, mimo że działali zgodnie z obowiązującym prawem, co przeczy zasadom sprawiedliwości społecznej i oczywiście łamie przepisy, konkretne przepisy prawne. Jest zupełnie oczywiste, że ten czynsz trzydziestokrotny ma charakter prewencyjny i służy przytomnej kalkulacji decyzji biznesowych.

Dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Piotr Jaźwiński podał, że większość gruntów użytkowanych bezumownie to właśnie grunty niewyłączone:

- Jeśli chodzi o grunty w bezumownym użytkowaniu, to według danych na koniec marca tego roku jest to powierzchnia nieco ponad 11 tysięcy ha, tj. 0,8% powierzchni gruntów zasobu. Jeśli chodzi o dane szczegółowe, to chciałbym powiedzieć, że blisko 6 tysięcy ha z tych 11 tysięcy to są grunty użytkowane bezumownie przez podmioty, które nie wyraziły zgody na wyłączenie 30%.

Z kolei dyrektor Departamentu Nieruchomości w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lidia Kostańska podała takie dane, podkreślając skuteczność zwiększenia do 30-krotności czynszu dla bezumownych użytkowników:

- Tak jak wskazaliśmy w stanowisku ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które zostało przesłane do komisji, na dzień 30 czerwca 2018 r. w bezumownym korzystaniu zasobu własności rolnej Skarbu Państwa było 18 tysięcy 198 ha. Na dzień 30 czerwca 2019 r. tych hektarów było już 21 tysięcy 493. Na dzień 30 czerwca… czyli już po wprowadzeniu tej zmiany dotyczącej wysokości czynszu, ta wielkość zmalała do 12 tysięcy 802 ha. Tak że, jak widać, ten instrument był skuteczny. Według danych na dzień 31 maja 2021 r. w bezumownym korzystaniu znajdowało się 10 tysięcy 885 ha.

Podczas obrad nie przedstawiono żadnych propozycji legislacyjnych.

Jak argumentowali przeciwnicy zmian, wprowadzenie ich teraz byłoby niesprawiedliwe wobec tych, którzy wyłączyli ziemię z dzierżaw zgodnie z ustawą z 2011 roku.