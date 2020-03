Czy w czasie pandemii myśliwi mogą szacować szkody łowieckie?

Lubuska Izba Rolnicza poprosiła wojewodę lubuskiego o rozstrzygnięcie, czy w związku z ograniczeniami obowiązującymi w czasie pandemii koronawirusa możliwe jest szacowanie szkód łowieckich na polach.

Lubuski samorząd rolniczy zapytuje w piśmie datowanym na 25 marca br., adresowanym do wojewody, czy ograniczenie kontaktów międzyludzkich dotyczy również sytuacji takiej jak szacowanie szkód łowieckich, oraz czy koło łowieckie może odmówić przeprowadzenia szacowania szkód w obecnych okolicznościach.

„Zapewne dynamicznie rozwijająca się sytuacja związana z epidemią koronawirusa będzie skutkowała coraz to nowymi zmianami i regulacjami odnośnie zasad zachowania się obywateli i są one trudne do przewidzenia, jednakże prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy na dzień dzisiejszy koło łowieckie może odmówić szacowania szkody łowieckiej?” - zaznaczają w piśmie lubuscy rolnicy.

LIR zauważa przy tym, że rolnicy w regionie ponoszą dziś straty, które powoduje nie tylko pandemia koronawirusa, ale również nasilająca się od kilku lat susza oraz epidemia ASF. W wyniku wprowadzenia zakazów wstępu do lasu wiele szacowań już nie doszło do skutku, a zakaz wykonywania polowań doprowadził do „wzmożonej aktywności dzikich zwierząt na polach rolników, której skutki właśnie zaczynają być odczuwalne”.

Pytania Lubuskiej Izby Rolniczej chciałoby pewnie zadać również wielu rolników w innych regionach kraju. Tym niecierpliwiej czekamy na stanowisko Wojewody Lubuskiego w tej kwestii.