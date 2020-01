Czyje zwierzęta będą ubijane w "rzeźni rolniczej"?

Czy określenie, że „rzeźnia rolnicza” jest „zlokalizowana w gospodarstwie”, a ubijane w niej zwierzęta są „posiadane” przez „podmiot prowadzący tę rzeźnię” lub „inny podmiot utrzymujący takie zwierzęta w gospodarstwie położonym na obszarze tego samego powiatu” lub powiatów sąsiednich, wystarczy, aby rolnicy mieli zapewnioną możliwość uzyskania mięsa ze zwierząt wyhodowanych przez siebie i sprzedaży go?

To, że nie określono, kto będzie mógł prowadzić „rzeźnię rolniczą”, to nie wszystkie wątpliwości, jakie pojawiają się w związku z nowym rozporządzeniem ministra rolnictwa, które wejdzie w życie 18 lutego i – jak się zapewnia – rozwiąże rolnicze problemy uboju w gospodarstwie i wprowadzania mięsa tak pozyskanego na rynek.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra „w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw”, które wejdzie w życie 18 lutego 2020 r., w rzeźniach rolniczych mogą być ubijane wyłącznie zwierzęta „których posiadaczem jest podmiot prowadzący tę rzeźnię lub inny podmiot utrzymujący takie zwierzęta w gospodarstwie położonym na obszarze tego samego powiatu, w którym jest zlokalizowana ta rzeźnia, lub na obszarach powiatów sąsiadujących z powiatem, w którym zlokalizowana jest ta rzeźnia”.

Czyli ubijający w „rzeźni rolniczej” musi być tylko „posiadaczem” ubijanych zwierząt – niekoniecznie ich hodowcą. Mógł je np. nabyć tego samego dnia (albo kilka dni wcześniej) od rolników.

W rzeźni rolniczej można będzie też ubić zwierzęta „utrzymywane w gospodarstwie” położonym na terenie tego samego lub ościennych powiatów. Kto będzie je tam „utrzymywał” i czy to „utrzymywanie” to to samo, co hodowanie? Nie wiadomo. Raczej niekoniecznie, skoro „posiadacz” to np. też „podmiot prowadzący zakład przetwórczy”.

W rozporządzeniu o „rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej” zastrzeżono, że „zwierzęta bezpośrednio po przetransportowaniu do rzeźni są poddawane ubojowi, przy czym zwierzęta są transportowane na odległość nieprzekraczającą 50 km”.

W rozporządzeniu o „rzeźniach rolniczych” zapisano natomiast tak: „ubój zwierząt odbywa się bezpośrednio po ich doprowadzeniu lub przetransportowaniu do tej rzeźni – w przypadku gdy w tej rzeźni są poddawane ubojowi wyłącznie zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie, w którym zlokalizowana jest ta rzeźnia”.

A jeśli zwierzęta nie są utrzymywane wyłącznie w gospodarstwie, w którym zlokalizowana jest ta rzeźnia? Wtedy już ubój nie musi być bezpośrednio po doprowadzeniu lub przetransportowaniu do tej rzeźni? Najwyraźniej tak. Z myślą o kim przygotowano taki zapis? Czy aby na pewno chodziło o rolników, prowadzących rzeźnię na własne potrzeby?

W innym miejscu (mówiąc o tym, co zapewnia „podmiot prowadzący rzeźnię rolniczą”) podano tylko: „zwierzęta są doprowadzone lub transportowane do rzeźni rolniczej bezpośrednio z gospodarstwa, w którym były utrzymywane, oraz środek transportu i urządzenia do transportu są czyszczone, myte i odkażane”. Zatem do „rzeźni rolniczej” zwierzęta powinny być dostarczone (odkażonym transportem) prosto z gospodarstwa – ale dalej nie wiadomo, czy w tym gospodarstwie musiały być wyhodowane, czy też mogły trafić tam krótko wcześniej i jak długo w rzeźni mogą czekać na ubój - skoro nie są utrzymywane w gospodarstwie, w którym zlokalizowana jest ta rzeźnia.

Dużo wątpliwości czeka więc podejmujących taką działalność...