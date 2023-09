W związku z unijnym zniesieniem embarga na zboża z Ukrainy, Polska - tak jak wcześniej zapowiedziała - wprowadziła swój zakaz importu. Ale na polskiej liście produktów objętych embargiem znalazły się nie tylko zboża, ale też mąka i śruty. Dlaczego?

Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie zakazu przywozu produktów rolnych z Ukrainy, od 16 września br. do Polski nie można wwozić nie tylko pszenicy, kukurydzy czy nasion rzepaku i słonecznika. Rozwiązaniem tym zostały objęte także wybrane produkty powstałe z przetworzenia ww. produktów, tj. makuchy i śruta rzepakowa oraz otręby i śruty z pszenicy i kukurydzy a także mąka z pszenicy zwyczajnej.

- Celem tego rozszerzenia jest ograniczenie możliwości omijania zakazu importu ww. surowców poprzez zwiększanie importu produktów powstałych z ich przetwarzania. Na taką możliwość wskazują wyniki wymiany handlowej z Ukrainą w ostatnich miesiącach - argumentuje resort rozwoju.

Rolnicy porzucą uprawę zbóż i rzepaku?

Jak podkreślono w uzasadnieniu, ustanowienie zakazu przywozu pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku oraz słonecznika z Ukrainy do Polski w obecnej sytuacji rynkowej ma na celu zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz bezpieczeństwa publicznego.

- Przedłużenie zakazu importu niektórych produktów z Ukrainy do Polski jest niezbędne, ponieważ ewentualne przywrócenie importu po 15 września 2023 r. spowoduje powrót do sytuacji sprzed wprowadzenia zakazu importu w postaci destabilizacji rynku w Polsce. Istnieje realne zagrożenie, że polscy rolnicy, ze względu na ogromny napływ tańszymi ww. produktami z Ukrainy, porzucą uprawę zbóż i rzepaku, co w niedługiej przyszłości zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu Polski i uzależni nasz kraj od importu podstawowych produktów rolnych - zaznacza ministerstwo rozwoju.

W ocenie resortu, pomogą w tym spadające do bardzo niskich poziomów ceny zbóż na rynkach międzynarodowych, w tym w Polsce.

- Obecnie ceny zbóż są niższe od 6 do 16% w stosunku do cen sprzed dwóch lat (tj. przed wybuchem wojny), kiedy to koszty środków do produkcji rolnej (nawozy, środki ochrony roślin, paliwo, koszty pracy) były znacząco niższe niż obecnie. Rzepak jest tańszy o prawie 6% w stosunku do cen sprzed 2 lat. Ta sytuacja może doprowadzić do bankructwa producentów zbóż i roślin oleistych w kraju - wylicza resort.

Zagrożenie niepokojami społecznymi

Działania Polski są realizowane - jak podkreślono w uzasadnieniu do wydanego zakazu - w celu zachowania bezpieczeństwa publicznego i w obronie interesów rolników z krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie, działania te pozwolą na uniknięcie strajków i niepokojów społecznych, które w świetle zagrożeń, o których mowa powyżej, są nieuchronne - dodano.

Jak zauważa resort rozwoju, nawet dalsza znacząca poprawa funkcjonowania korytarzy solidarnościowych nie powstrzyma podmiotów działających na wolnym rynku w państwach graniczących z Ukrainą od zakupu tanich zbóż, rzepaku i słonecznika, a tym samym gromadzenia się historycznie wysokich nadwyżek zbóż w Polsce. Decydują o tym względy ekonomiczne przedsiębiorstw przetwarzających zboża, rzepak i słonecznik w kraju, a także wysokie koszty transportu na duże odległości ukraińskiego ziarna na zachód Europy lub do krajów trzecich.

- Dotychczasowa praktyka pokazuje, że eksporterzy ukraińskich zbóż będą szukać najbliższych, najprostszych i najtańszych możliwości zbytu zboża, a przetwórcy w Polsce będą z tej możliwości korzystać - zauważa ministerstwo rozwoju.

I dodaje:

- Przywrócenie możliwości lokowania ukraińskiego ziarna w krajach przygranicznych nastąpiłoby w trakcie żniw kukurydzianych w Polsce i nie ma wątpliwości, że spowoduje to ponowne załamanie rynku zbóż w naszym kraju, ogromne niepokoje społeczne, a także problemy ze zbytem tegorocznych zbiorów oraz brak miejsca w magazynach na krajowe, wysokie zbiory kukurydzy. Plony rolników, które nie znajdą miejsca w magazynach lub nie zostaną skupione, w celu przechowywania we właściwych warunkach, ulegną zniszczeniu.

Względy polityczne nie mogą stwarzać zagrożenia dla rolników

Resort rozwoju podkreśla: - W obliczu bieżących wyzwań, priorytetem powinna być ochrona państw członkowskich Unii Europejskiej. Założeniem UE jest bowiem preferencyjne traktowanie unijnej produkcji rolnej i zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego UE.

- Realizacja jakichkolwiek celów i względów polityk UE nie powinna stwarzać zagrożenia dla produkcji i producentów rolnych UE i jej państw członkowskich, a tym samym nie powinna prowadzić do zagrożeń dla utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego.

Ponadto sytuacja na rynku zbóż w związku z przywozem ziarna z Ukrainy jest nadal napięta i budzi niepokoje wśród rolników. Odbywały się liczne protesty wobec braku skuteczności polityki rolnej i handlowej UE niezdolnych do stabilizowania sytuacji rolnictwa w państwach graniczących z Ukrainą.

- O konieczności przedłużenia zakazu powinien stanowić fakt, że po wprowadzeniu unijnego zakazu importu ukraińskich zbóż m.in. do Polski, zwiększył się tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę (ponad 2-krotnie) - zauważa ministerstwo.

I dodaje: - Niemniej jednak potrzebne są dalsze działania we współpracy z pozostałymi państwami i instytucjami UE w celu jego intensyfikacji, tak aby zagospodarować potencjał wywozowy ukraińskich zbóż i rzepaku przez polską granicę.

Eksport zbóż z Polski jest utrudniony

Jak zauważa resort rozwoju w uzasadnieniu, eksport zbóż z Polski pozostaje utrudniony, ponieważ na światowym rynku zbóż panuje duża konkurencja a kraje eksporterskie rywalizują o rynki zbytu.

- W ostatnim czasie handel pszenicą jest zdominowany m.in. przez Rosję, która wprowadza na rynek duże ilości taniego ziarna, co znacząco ogranicza możliwości zbytu ziarna na rynki światowe - konkluduje ministerstwo.

Ponadto należy wskazać - dodaje MRiT, że Ukraina ma duży potencjał eksportowy. Podniesiono prognozy tegorocznych zbiorów zbóż oraz roślin oleistych o kolejne 3,7 mln ton do 80,5 mln ton (wzrost o 6,7 mln ton w stosunku do roku ubiegłego). Równocześnie eksport z Ukrainy w bieżącym sezonie szacowany jest na 49 mln ton. Tegoroczne zbiory ukraińskiej pszenicy szacowane są na 22 mln ton, o 1,8 mln ton więcej niż przed rokiem. Zbiory ukraińskiej kukurydzy mogą wynieść 28 mln ton (o 0,7 mln ton mniej niż rok wcześniej), a jęczmienia podobnie jak przed rokiem 5,8 mln ton. Zbiory rzepaku wyniosą ok. 4,2 mln ton i będą o 17% wyższe niż rok wcześniej.

Powyższe dane wskazują, że pomimo toczących się tragicznych wydarzeń, Ukraina wciąż jest liczącym się graczem na rynku zbóż i rzepaku oraz dużym ich eksporterem.