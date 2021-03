Do 2030 roku w UE może zostać porzuconych około 5 milionów ha ziemi rolnej

Europoseł Krzysztof Jurgiel upomina się w UE o Podlasie. Z badań PE wynika, że ok. 30 proc. gruntów rolnych w UE narażonych jest na ryzyko porzucenia, a do 2030 roku porzucenie grozi 3 proc. obecnej powierzchni użytków rolnych.

Tematem obrad Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego zwołanej 24 lutego było m.in. rozpatrzenie raportu „Wyzwania i szanse związane z porzucaniem gruntów rolnych po 2020 r.”, zleconego przez Komisję AGRI ekspertom Parlamentu Europejskiego.

Jak informuje po obradach biuro prasowe europosła Krzysztofa Jurgiela, porzucanie gruntów rolnych pozostaje ważnym wyzwaniem dla UE i w różny sposób wpływa na poszczególne kraje i regiony, prowadząc do skutków nieodwracalnych pod względem społecznym i ekologicznym. Obecnie około 30% (czyli ok. 56 milionów ha) gruntów rolnych w UE narażonych jest na ryzyko porzucenia. Szacuje się, że do 2030 roku może zostać porzuconych około 5 milionów ha ziemi rolnej, czyli 2,9% obecnej powierzchni użytków rolnych. Według badania warunki w rolnictwie mogą zostać poprawione dzięki dodatkowej edukacji i programom treningowym dla rolników oraz przez poprawę bezpieczeństwa finansowego, zmniejszenie progu finansowego dla drobnych producentów rolnych oraz poprawę warunków dostępu do gruntów rolnych.

W Polsce regionem szczególnie narażonym na exodus rolny są ziemie wschodnie, m.in. region Podlasia. Głos podczas wymiany poglądów na temat tego badania zabrał poseł Krzysztof Jurgiel, zgłaszając następujące postulaty:

- Jednym z przypadków opisywanych w badaniu jest mój region, województwo podlaskie, które zgodnie z opracowaniem jest jednym z regionów najbardziej narażonych na zaniechanie uprawy gruntów rolnych w Polsce, co powoduje tworzenie się obszarów naturalnych i zwiększa udział obszarów nieproduktywnych - stwierdza europoseł i dodaje, że powinniśmy przedstawić zatem następujące rozwiązania:

1. Wspólna polityka rolna przewiduje różne instrumenty wynikające z rozporządzenia o krajowych planach strategicznych i to jest szansa, by ten problem rozwiązywać.

2. Do końca czerwca Komisja Europejska ma przedstawić komunikat dotyczący rozwoju obszarów wiejskich, w którym będą zawarte propozycje rozwiązań tych tematów. W Polsce podjęliśmy działania poprzez plany miejscowe, w ramach których mają funkcjonować tzw. plany urządzeniowo-rolne będące prawem miejscowym. W tych planach przedstawione byłyby:

* uwarunkowania przestrzenne rozwoju,

* uwarunkowania związane ze zmianami klimatycznymi,

* kształtowanie krajobrazu i ochrony przyrody,

* uwarunkowania infrastrukturalne i kulturowe.

Te elementy powinny znaleźć się w przyszłym prawie dotyczącym rozwoju obszarów wiejskich.