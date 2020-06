Dobrostan wypasanych krów mlecznych może realizować się pod wiatą

Przy realizacji wariantu 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas, rozporządzenie dobrostanowe nie reguluje kwestii utrzymywania krów po skończonym dziennym wypasie, nie ma znaczenia czy krowy będą przebywać w oborze czy też pod wiatą.

- Czy w ramach "Dobrostanu" krowy muszą wracać do obory, czy mogą być utrzymywane pod wiatą? - zapytał nas czytelnik, którego sąsiad - jak twierdził - złożył już skutecznie wniosek o taką płatność. Nie znaleźliśmy nic na ten temat w rozporządzeniu, zapytaliśmy więc w ARiMR.

Agencja wyjaśniła, że w ramach pakietu 2. Dobrostan krów rolnicy mogą ubiegać się o płatność dobrostanową realizując następujące warianty:

1. wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas,

2. wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach,

3. wariant 2.3 Dobrostan krów mamek.

Realizacja wariantu 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas polega na tym, że w okresie pomiędzy dniem 1 kwietnia 2020 r. a dniem 15 października 2020 r. wszystkie krowy mleczne utrzymywane w gospodarstwie rolnym (wszystkie siedziby stad) są wypasane przez co najmniej 120 dni, przez co najmniej 6 godzin dziennie, bez uwięzi. Jeżeli rolnik złoży wniosek po 1 kwietnia, to okres wypasu liczony jest od dnia złożenia wniosku.

Zatem agencja potwierdza możliwość realizacji tego wariantu przy ciągłym przebywaniu krów na pastwisku, z możliwością schronienia się ich na noc pod wiatą.

Ponadto wyjaśniono:

"W przypadku realizacji wariantu 2.2 Dobrostan krów mlecznych – zwiększona powierzchnia w budynkach, spełnienie wymogów w ramach tego wariantu, czyli zapewnienie odpowiedniej powierzchni bytowej krowom mlecznym dotyczy tylko i wyłącznie budynków inwentarskich. W ramach wariantu 2.2, krowy muszą być utrzymywane bez uwięzi w budynkach inwentarskich w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami bądź w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce. Do powierzchni bytowej nie wchodzą żadne okólniki, wybiegi, wiaty itp. Krowy mogą korzystać z wybiegów, natomiast w ramach spełniania wymogów w przypadku wariantu 2.2 powierzchnie zewnętrzne nie są wliczane do poprawy warunków bytowych krów. Przestrzeni zewnętrznej nie można uznać za powierzchnię odpasowo – ruchową w systemie utrzymania krów w budynku wolnostanowiskowym.

Rolnik realizujący wariant 2.3 Dobrostan krów mamek, będzie zobowiązany do wypasania bez uwięzi wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie krów mamek, cieląt, jałówek i opasów do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub typie użytkowym kombinowanym o mięsnym ich kierunku użytkowania, przez co najmniej 140 dni. Wypas będzie się odbywał w terminie od 1 kwietnia 2020 roku do dnia 15 października 2020 – w przypadku, gdy wniosek o przyznanie płatności został złożony do dnia 1 kwietnia bądź od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 15 października 2020 r. – w przypadku, gdy wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia. Dodatkowo rolnik będzie musiał zapewnić zewnętrzną powierzchnię bytową (pastwiska, wybiegi, okólniki) dla krów mamek, cieląt, jałówek i opasów do 300 w typie użytkowym mięsnym lub typie użytkowym kombinowanym o mięsnym kierunku ich użytkowania w okresie od dnia 16 października 2020 roku do dnia 14 marca 2021 roku. W przypadku wariantu 2.3, wiata dla zwierząt może stanowić zewnętrzną powierzchnię bytową i jednocześnie chronić bydło przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi".