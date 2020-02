Dorota Niedziela: KOWR daje poręczenia i płaci bez dokładnego sprawdzania

Rozmowa z poseł Dorotą Niedzielą, wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Od roku słyszymy, że CBA zajmuje się kwestią Eskimosa. Dlaczego trwa to tak długo?

- To pytanie do CBA. Ja mogę tylko powiedzieć, że pierwsze zgłoszenia mój klub poselski skierował do CBA w lutym 2019 roku. Dostaliśmy odpowiedź o prowadzeniu od 2 stycznia 2019 roku „analizy przedkontrolnej”, potem – o prowadzeniu od 28 maja 2019 r. kontroli, wreszcie o skierowaniu przez CBA do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa i o przedłużeniu kontroli do 28 lutego 2020 roku.

Czy Pani Poseł jest zadowolona, jeśli chodzi o merytoryczny poziom odpowiedzi udzielanych przez ministra podczas obrad Komisji Rolnictwa z 13 lutego, na której była omawiana sprawa Bielmleku i Eskimosa?

- Odpowiedź na żadne z naszych pytań nie została udzielona. Pan minister zaczął opowiadać propagandowo o tym, jakie ma intencje, a ja nie chcę pytać o intencje. Intencje nawet są słuszne, ale ja mam konkretne pytania o konkretną działalność KOWR. Moim zarzutem jest brak nadzoru nad działalnością KOWR, który daje poręczenia i płaci bez dokładnego sprawdzania. Cieszę się, że rolnicy uzyskali pomoc, ale moje wątpliwości wynikają z tego, że instytucja dysponująca środkami publicznymi musi bardzo dokładnie te środki rozliczać. I dlatego zadaję pytania, aby pokazać transparentność tych wszystkich działań. Natomiast wzbudza to wściekłość pana ministra, który atakuje mnie personalnie, zamiast udzielić odpowiedzi.

Jak widzi Pani kwestię przyszłości zapowiadanego holdingu – w kontekście tych działań KOWR, stanowiących wstęp do holdingu i stabilizowania przez niego rynku rolnego?

- Jeśli ma to wyglądać tak jak w tej chwili, że z tych dwóch poręczeń, które KOWR zastosował do dwóch spółek – jednej prawie w upadłości i drugiej, w której widzimy nieprawidłowości – to nie wróży dobrze. Jestem przekonana, że jeżeli pan minister nie zmieni sposobu i nie sprawi, że wszystko będzie transparentne i dostępne, żeby każdy, kto zapyta o takie finansowanie, mógł dostać jasną odpowiedź, to nic z tego nie będzie. Na razie to wygląda tak, że niektóre firmy dostają poręczenia, inne – nie, niektóre są sprawdzone – inne nie.

Jak zapatruje się Pani na kwestię pomocy zadłużonym gospodarstwom? Podczas komisji mówiono o problemach rolnika, który jest zadłużony w KOWR i ma już komornika w gospodarstwie.

- Pokazuje to, że propagandowe rozmowy, że trzeba pomagać rolnikom, kończą się fiaskiem, bo jak zapytałam w interpelacji, ilu rolnikom pomogła ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, to dowiedziałam się, że żadnemu. Stąd moje pytanie: czy 130 milionów wydane na Bielmlek i Eskimosa i opowieści o tym, jak pomogły rolnikom w zestawieniu z sytuacją rolnika, który nie uzyskał żadnej pomocy – to jest to, o co chodzi ministrowi.

Czy wiadomo Pani, dlaczego ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne nie została uzgodniona w UE?

- Nie, nie mam na ten temat informacji. Wyjaśnienia tej kwestii są takie, jak dziś odpowiedź na moje pytanie, czy i jak zabezpieczony jest kredyt dla Eskimosa. Odpowiedź ministra była: „Odpowiednio”. Jeśli pan minister nie wie, to może odpowiedzieć, że trwa inwentaryzacja, odpowiedź typu „ja nie powiem” budzi wątpliwości, czy wszystko jest w porządku. Te wątpliwości właśnie na forum komisji – gdzie każdy może zadać pytanie, a minister powinien udzielić odpowiedzi – powinniśmy rozwiać. Jednak wątpliwości zostały, a minister na żadne pytanie nie odpowiedział.

Dziękuję za rozmowę.