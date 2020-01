Dr Chocian: ekoterroryści nie ponoszą odpowiedzialności za swoje działania

– Dzisiaj nie ma żadnej odpowiedzialności za działania grup ekoterrorystów, co w praktyce oznacza, że rolnikowi można zarzucić cokolwiek, a potem nie ponosi się za to żadnej odpowiedzialności, jeśli się okaże, że jest to nieprawdą. Natomiast można rolnika doprowadzić do ruiny, nie tylko wizerunkowej ale i gospodarczej – mówi dr Grzegorz Chocian prezes zarządu Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono.

Jak mów dr Grzegorz Chocian w rozmowie z redakcją farmer.pl polskiej produkcji rolniczej przypisuje się rzeczy, których po prostu nie ma. Polska tak jak jest oskarżana za zatruwanie świata i produkcję węgla, tak samo jest oskarżana za produkcję węgla za produkcję wołowiny, co jest bzdurą. Największy interes w tym mają importerzy wołowiny czy wieprzowiny z innych krajów. Nie ma też żadnej odpowiedzialności za działania grup ekoterrorystów, co w praktyce oznacza, że rolnikowi można zarzucić cokolwiek, a potem nie ponosi się za to żadnej odpowiedzialności, jeśli okaże się, że jest to nieprawdą. Natomiast można rolnika doprowadzić do ruiny nie tylko wizerunkowej, lecz także gospodarczej.

