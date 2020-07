„Drewno energetyczne” do końca 2021 roku

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza czasową zmianę definicji drewna energetycznego zawartej w ustawie o OZE, co pozwoli na wykorzystanie nieodbieranego surowca drzewnego.

Drewno pozyskane w lasach nie jest odbierane, co rodzi zagrożenie pożarowe i może stać się miejscem do rozwoju szkodliwych owadów. W połączeniu z brakiem możliwości sprzedaży tzw. posuszowego drewna, jako drewna energetycznego, powoduje to, że Lasy Państwowe nie mogą prowadzić dalszego pozyskania drewna.

Wprowadzenie definicji drewna energetycznego pozwoli na wykorzystanie surowca drzewnego oraz produktów jego przetworzenia na cele energetyczne. Wprowadzenie tego rozwiązania pozwoli zapobiec deprecjacji surowca drzewnego pozyskanego w lasach wskutek zmniejszonego odbierania drewna przez zakłady przemysłowe, zarówno w wyniku epidemii COVID-19, jak i surowca drzewnego gorszej jakości, którego – w związku ze zmianami klimatycznymi – przybywa w polskich lasach.

Wzrost pozyskania drewna posuszowego (bez wywrotów i złomów) jest dotąd niespotykany: w 2019 r. wyniósł 4,5 mln m3 (w tym w drzewostanach iglastych 4,1 mln m3 i w liściastych 0,4 mln m3) – dla przykładu jest on wyższy o 45% od poziomu pozyskania drewna posuszowego w roku 2018 oraz o 280% wyższy w porównaniu do roku 2014.

„Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie rozwiązania zapewniającego ciągłość zrównoważonej gospodarki leśnej na czas trwania stanu epidemii COVID-19 oraz po nim. Projekt ustawy określa definicję drewna energetycznego, która pozwoli kontynuować, podczas trwania epidemii, jak i po niej, zrównoważony rozwój naszego kraju w obszarze odnawialnych źródeł energii przez zwiększenie podaży biomasy leśnej oraz wykorzystanie w tym obszarze produktów powstałych z drewna lub będących efektem jego przetworzenia. Dlatego projekt przewiduje czasową zmianę definicji drewna energetycznego zawartej w ustawie o OZE” – podano w uzasadnieniu.

Energia elektryczna lub ciepło z drewna pełnowartościowego nie były traktowane jako taka energia lub ciepło wytworzone w źródłach odnawialnych i tym samym były pozbawione wsparcia w postaci świadectw pochodzenia.

Zatem wprowadzono definicję drewna energetycznego.

Za drewno energetyczne uznaje się:

1) surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;

2) produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;

3) odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Przepis ten ma charakter epizodyczny. Termin jego wejścia w życie to 1 lipca 2020 r., a utraci on moc obowiązującą 31 grudnia 2021 r.