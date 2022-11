Czy ekoschematy można łączyć, a jeśli tak, to w jaki sposób - wciąż podpytują rolnicy. O tę kwestię zapytaliśmy więc bezpośrednio Joannę Czaplę, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w resorcie rolnictwa w czasie konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Ekoschematy to nowy, prośrodowiskowy, bardzo znaczący element przyszłych płatności bezpośrednich. Jak przyznała Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w resorcie rolnictwa w czasie konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022, średnio na ekoschematy nasz kraj będzie przeznaczać w najbliższych latach ok. 885 mln euro rocznie, czyli dwa razy tyle co łącznie (również rocznie) na wszystkie płatności rolno-środowiskowe i na rolnictwo ekologiczne.

Ale czy ekoschematy można łączyć, a jeśli tak, to w jaki sposób - wciąż podpytują rolnicy.

O tym, że nie przewiduje się możliwości łącznie na przykład interwencji Rolnictwo ekologiczne z innymi ekoschematami na jednej powierzchni pisaliśmy już na początku października:

A co z innymi?

O tę kwestię zapytaliśmy więc bezpośrednio Joannę Czaplę, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w resorcie rolnictwa w czasie konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

- Rzeczywiście, wielu rolników pyta o możliwość łączenia ekoschematów. Planując już teraz produkcję, chcą wiedzieć na co mogą liczyć w przyszłości. Więc tak - ekoschematy (na jednej działce - dop. redakcji) można łączyć, ale są tu określone pewne zasady i reguły łączenia, więc nie będzie tu całkowitej swobody - poinformowała dyrektor Czapla.

Jak zaznaczyła, przede wszystkim, nie można łączyć ekoschematów które realizują ten sam cel na danej działce rolnej. Na przykład: wsparcie materii organicznej. Jest kilka praktyk przyczyniających się do zwiększenia materii organicznej w glebie, które można zastosować na tej samej działce - ale dofinansowanie można będzie uzyskać tylko na jedną z nich. Chodzi o uniknięcie tzw. podwójnego (a nawet wielokrotnego) dofinansowania.

- Nie można też będzie łączyć ekoschematów, które wykluczają się nawzajem - dodała dyrektor Czapla. Jak wymieniła, chodzi tu np. o zakaz łączenia interwencji Rośliny miododajne z takimi, które wiążą się m.in. ze stosowaniem środków ochrony roślin, ale też z opracowaniem planu nawożenia.

W najbliższym czasie resort przekaże do użytku rolnikom specjalnie opracowaną broszurę dotyczącą stosowania ekoschematów w praktyce, a tymczasem poniżej prezentujemy Państwu grafikę, która w sposób uporządkowany i jednoznaczny pokazuje już dziś, jakie są możliwości łączenia ekoschematów: