Irlandzki rząd uzgodnił limity sektorowe emisji gazów cieplarnianych, dzięki którym kraj chce odgrywać wiodącą rolę w walce ze zmianami klimatu.

Odnosząc się do roku 2018, 51 proc. emisji ma zostać zaoszczędzonych we wszystkich sektorach do 2030 r., co może wówczas wynieść jedynie 36,25 mln ton ekwiwalentu CO2. Rolnictwo, które w roku bazowym odpowiadało za ponad jedną trzecią wszystkich zanieczyszczeń klimatycznych, musi zredukować emisje o 25 proc. z 23 mln ton ekwiwalentu CO2 do 17,25 mln ton.

Pozostałoby, zatem zdecydowanie największym emitentem gazów cieplarnianych w Irlandii. Znacznie większe oszczędności są wymagane od sektora energii elektrycznej – 75 proc. i transportu na poziomie 50 proc.

Rząd zaangażowany w silną ochronę klimatu

Planeta wyraźnie szybko się nagrzewa i musimy działać szybko – powiedział irlandzki minister środowiska Eamon Ryan. Minister rolnictwa Charlie McConalog zwrócił uwagę, że cel redukcji o 25 proc. dla rolnictwa mieści się w korytarzu od 22 do 30 proc. zaproponowanym w Planie Zmian Klimatu 2021.

Program rządowy i prawo klimatyczne zobowiązały nas do silnej ochrony klimatu – podkreślił szef resortu rolnictwa. Uznaje jednak również szczególną gospodarczą i społeczną rolę rolnictwa oraz znaczenie zrównoważonej produkcji żywności. Cieszę się, że porozumienie, które osiągnęliśmy, zapewnia odpowiednią równowagę w tym zakresie” – powiedział McConalogue.

Rolnicy martwią się o przyszłość

Irlandzkie Stowarzyszenie Rolników (IFA), które opowiadało się za maksymalnym celem redukcji wynoszącym 22 proc. i ostrzegało przed konsekwencjami ekonomicznymi, widzi sytuację inaczej.

Rząd zgodził się na cel bez żadnej ścieżki ani finansowania, aby pomóc rolnikom zmniejszyć emisje, powiedział prezydent IFA Tim Cullinan. Dlatego rolnicy w całym kraju słusznie troszczą się o to, co to oznacza dla ich przyszłości.

Rząd musi przedstawić realne propozycje i odpowiednie fundusze na wsparcie działań klimatycznych, w tym energii odnawialnej w gospodarstwach rolnych – powiedział Cullinan. Skarżył się również, że rząd nie wziął pod uwagę szczególnych właściwości biogenicznego metanu i ostrzegł przed skutkami ucieczki emisji spowodowanych przenoszeniem emisji CO2 do krajów o niższych standardach.