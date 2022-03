Francuskie restauracje muszą informować o pochodzeniu mięsa

Francja rozszerzyła krajowe przepisy dotyczące oznaczanie pochodzenia mięsa na lokale gastronomiczne. Klient ma prawo wiedzieć skąd pochodzi mięso i czy było świeże czy mrożone.

Wczoraj weszły w życie we Francji nowe przepisy, które obligują wszystkie punkty gastronomiczne do informowania gości o pochodzeniu mięsa, z którego przygotowane są dania.

Rozszerzone oznaczanie pochodzenia odnosi się do mięsa kurczaka, wieprzowiny i jagnięciny. Konsument z jadłospisu winien się dowiedzieć, z jakiego kraju pochodziło zwierzę, gdzie zostało ubite, oraz czy potrawa została z mięsa świeżego, schłodzonego, czy głęboko zmrożonego.

Do tej pory podobne informacje były dostępne dla klientów w supermarketach i sklepach mięsnych. Etykietowanie wołowiny obowiązuje we Francji od 2002 roku. Nowe przepisy wprowadzono na 2 lata, bo Francja liczy że podobne regulacje zostaną wdrożone na mocy prawa UE. Ogólnounijne regulacje mają być opracowane do końca br.

Według francuskiego Ministerstwa Rolnictwa, rozszerzone oznaczanie pochodzenia mięsa w gastronomii to szybkie i wydatne wsparcie dla francuskich rolników. Z badań wynika bowiem, że tylko połowa mięsa trafiająca do stołówek szkolnych we Francji pochodzi z rodzimych ferm. Rząd spodziewa się, że obowiązek szczegółowego oznakowania mięsa skłoni sektor gastronomiczny do ściślejszej współpracy z francuskimi hodowcami.