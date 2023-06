Jak zauważa w piśmie do Roberta Telusa, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Przemysław Bochat, prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, rolnictwo jest kluczowym elementem polskiej gospodarki, a glifosat jest nieodzownym narzędziem ochrony roślin przed chwastami dostępnym dla rolników.

W najbliższym czasie planowane jest głosowanie w Unii Europejskiej, które zdecyduje, czy glifosat będzie można stosować na polach w kolejnych latach. Jak wiadomo, zdania na temat oddziaływania tej substancji choćby na zdrowie ludzi są w UE mocno podzielone, wynik tego głosowania nie jest więc pewny.

Zdaniem PZPRZ, odnowienie rejestracji glifosatu i przedłużenie jej stosowania na maksymalny możliwy okres wskazany w przepisach unijnych jest bardzo istotne, dlatego Związek zwrócił się do resortu rolnictwa z wnioskiem o wsparcie w tej kwestii.

Jak argumentuje PZPRZ, glifosat jest najlepiej przebadaną substancją czynną na świecie. Produkty na bazie glifosatu są zarejestrowane i wprowadzone do obrotu w ponad 100 krajach, a organy ochrony zdrowia na całym świecie podtrzymują stwierdzenie, że produkty na bazie glifosatu mogą być stosowane bezpiecznie i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, jeśli są użytkowane zgodnie z zaleceniami. Dodatkowo, jak podkreśla Związek, w ubiegłym roku Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) ponownie potwierdziła, że glifosat nie jest rakotwórczy.

- Mając na uwadze obecnie trwającą dyskusję nad odnowieniem rejestracji glifosatu na kolejne lata uważamy, że Polska jako duży i ważny kraj rolniczy, odgrywa istotną rolę w tym procesie i powinna wspierać rolników w dostępie do bezpiecznych substancji do ochrony roślin. PZPRZ w tej sprawie wielokrotnie, na przestrzeni ostatnich lat, występował do kolejnych ministrów rolnictwa spotykając się z pozytywnym odzewem. Liczymy, że teraz Polska również będzie zabiegała o dalsze przedłużenie możliwości stosowania glifosatu. Analizy i badania prowadzone w Polsce pokazują jasno, że brak odnowienia, a tym samym dostępności glifosatu, spowoduje spadek plonów, wzrost kosztów produkcji dla rolnika. Mając na uwadze obecną sytuację gospodarczą i geopolityczną, bardzo szybko może zagrozić to opłacalności produkcji niektórych roślin - zaznacza prezes Bochat.