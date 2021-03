Grypa ptaków groźna tylko w małych gospodarstwach?

Powtarza się sytuacja z ASF – rolnicy wskazują na różne traktowanie niebezpieczeństwa, jakie wiąże się z wystąpieniem choroby w małych i w dużych gospodarstwach. W małych gospodarstwach łatwiej jest zutylizować i dlatego to one idą na pierwszy ogień „walki z chorobą” – skarżą się rolnicy.





Gospodarstwo pana Jacka zostało wybrane.

- Wirus ptasiej grypy pojawił się na fermie liczącej 100 tys. kur, oddalonej ze dwa kilometry ode mnie. Stało się to w środę – opowiada. - W czwartek potwierdzono grypę ptaków i wieczorem miałem telefon. Pani weterynarz pytała o to, czy mam maty. Miałem, podałem też nazwy środków, których używam. Moja hodowla była zarejestrowana od maja 2017 roku jako rolniczy handel detaliczny, miałem 250 sztuk kur nieśnych. Byłem na szkoleniu w weterynarii wcześniej i wiedziałem, że muszą być maty i środki dezynfekcyjne. Mam osobne pomieszczenia wymagane przy rhd. Odkąd prowadzę tę działalność nigdy nie miałem żadnych problemów, nigdy też – poza zarejestrowaniem – kontroli weterynarii u mnie nie było.

Ptaki pana Jacka nie były chore i miały być zachowane. Do soboty.

- W sobotę niespodziewanie przyjechała pani weterynarz i stwierdziła, że nie zachowałem bioasekuracji, bo mam psy. Ale one przecież nie latają po kurniku, tylko po podwórku. Kury mam cały czas zamknięte, zimą ich nie wypuszczam. To jakie to zagrożenie? Mata leży półtora metra od bramy, bo w samej bramie jest nierówność terenu. Ale czy to ma znaczenie? Przecież ważne, że był środek dezynfekcyjny. Na teren gospodarstwa wjeżdżam tylko ja. Dlaczego więc postanowili wybić drób i zniszczyć moje gospodarstwo? Powiedzieli, że nie ma żadnej innej możliwości postępowania. Straszyli policją i mandatem. Wpuściłem, bo co miałem zrobić. Dali przywiezioną decyzję i zagazowali kury.

Dokładniej 246 kur – 111 miało 14 miesięcy i wyceniono je po 20 zł, a 135 po 9 miesięcy i te wyceniono 5 zł wyżej - i jeszcze dwa koguty, po 30 zł. W sumie 5655 zł to kwota należnego odszkodowania, ale nie podano, kiedy będzie wypłacone. W uzasadnieniu decyzji podano natomiast, że gospodarstwo pana Jacka jest w strefie zapowietrzonej, a grypa ptaków to choroba zwalczana z urzędu. Powołano się na rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków, które pozwala powiatowemu lekarzowi weterynarii, w celach zapobiegawczych, nakazać ubój lub zabicie drobiu lub innych ptaków na terenie gospodarstwa. „W ocenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowej Soli w związku z koniecznością zminimalizowania możliwości pojawienia się kolejnych ognisk choroby na obszarze zapowietrzonym, zasadne jest zabicie drobiu/ptaków w gospodarstwach położonych na tym obszarze, w celu zapobieżenia dalszemu szerzeniu się tej choroby. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli ustalił, że w gospodarstwie Strony, położonym na obszarze zapowietrzonym, znajduje się drób wrażliwy na zakażenie wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z powyższym zasadne jest wydanie nakazu zabicia tych zwierząt” – pod takim uzasadnieniem decyzji podpisała się – i przybiła okrągłą pieczęć z orłem – zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Nowej Soli lek. wet. Małgorzata Matysek.

A więc w uzasadnieniu nie ma nic o ewentualnym niezachowaniu bioasekuracji czy jakichkolwiek wymogów. Dlaczego wybrano gospodarstwo pana Jacka do tego „zminimalizowania możliwości pojawienia się kolejnych ognisk choroby na obszarze zapowietrzonym”?

- Ferma, która jest bliżej ogniska choroby, poszła pod jakiś wzmocniony reżim – mówi pan Jacek. - Dlaczego ja nie mogłem mieć takiego reżimu? Dlaczego przy decyzji o zagazowaniu nie podano nawet terminu, w którym otrzymam odszkodowanie? Wokół jest kilka dużych ferm, w mojej miejscowości są trzy. Tylko u mnie ptaki wybito. 5 tysięcy drobiu jest na fermie obok, nawet położonej bliżej tej fermy, w której wystąpiła choroba. Wiem też, że w innych miejscowościach, które też są w obszarze zapowietrzonym, pozostawiono gołębie i dzikie ptaki, które są trzymane przez właścicieli na zewnątrz pomieszczenia.

- Otwarcie mówią, że koszty tam, gdzie jest mało kur są niższe i dlatego tam likwidują hodowlę – dopowiada sąsiad pana Jacka. - Tylko co komu przyjdzie po takim działaniu? Podejście weterynarii jest takie, że wykańcza pojedynczych rolników, których wyłapuje, wiedząc, że nie będą mieli gdzie się udać po wsparcie. Mój sąsiad czuje niedosyt i wątpliwość wobec struktur państwa, bo dlaczego on został pokarany z powodu wystąpienia choroby dwa kilometry dalej, a jego sąsiad już nie? Rozumiem, gdyby wystąpiła choroba – ale dlaczego zabijać, jak ptaki są zdrowe?

Właśnie, dlaczego? I dlaczego zabijać u jednych, a u drugich już nie?

Zapytaliśmy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, dlaczego po wystąpieniu grypy ptaków w Nowej Soli wybrano do zagazowania kurnik pana Jacka, ile kurników pozostawiono w podobnej odległości od ogniska choroby, czy zbadano ptaki przed zagazowaniem, ile będzie kosztowało zagazowanie ptaków i wypłacenie odszkodowań w powiecie?

Odpowiedzi nie ma – wiadomo, walka z chorobą (czyli gazowanie zdrowych ptaków) trwa.

- Jak choroba już zniknie, to po 30 dniach mógłbym wprowadzić nowe ptaki, ale za 20-30 zł nie kupię ptaków, na rynku jest tego coraz mniej – mówi pan Jacek. - 250 ptaków straciłem. Popytu na kury weterynaria nie bierze pod uwagę. Półroczne przychody będą utracone. Dlaczego zostałem ukarany i nie mogłem mieć kwarantanny? W mojej hodowli nie było oznak choroby, zagazowali zdrowe ptaki, narażając mnie na straty.

Na szwank narażono w ten sposób kieszeń rolnika i skarbu państwa. Przy stwierdzeniu ASF Polska miała trudności jako kraj eksportujący. Wskazywano, że właściciele małych gospodarstw powodują trudności ze zbytem dla większych hodowców. Dlaczego jednak teraz bioasekuracyjnie wybija się zdrowe ptaki, skoro grypa ptaków nie zagraża eksportowi? Czy gazowanie zdrowych ptaków niszczy wirusy? Dlaczego uważa się, że potrzeba wybicia drobiu jest w małych gospodarstwach, a w dużych już nie?

Z jednej strony zapowiadano wzmocnienie małych gospodarstw – z drugiej wszelka hodowla w nich podejmowana okazuje się ryzykowna i nie do utrzymania.

Czy po świniach teraz wybijemy bioasekuracyjnie drób w małych gospodarstwach?

