Henryk Kowalczyk podsumował 100 dni urzędowania w resorcie rolnictwa

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podsumował dziś pierwsze 100 dni urzędowania w resorcie rolnictwa.

Wychodzi na to, że pierwsze 100 dni urzędowania Henryka Kowalczyka jako wicepremiera i ministra rolnictwa i rozwoju wsi było bardzo pracowite.

A czego konkretnie udało się dokonać?

- Przede wszystkim wdrożyliśmy tę deklarację, która mówiła o płatnościach na poziomie średniej europejskiej. Już w tym roku gospodarstwa do 30 ha otrzymają płatności na poziomie przekraczającym średnią unijną (konkretnie 102%), a od przyszłego roku obejmie to także gospodarstwa o powierzchni do 50 ha – podkreślił wicepremier w czasie dzisiejszej konferencji prasowej podsumowującej pierwsze 100 dni swojego urzędowania.

- Został przedłużony okres realizacji PROW 2014-2020 na dwa przejściowe lata 2021 i 2022. Tym sposobem rozliczenie tych operacji może być dokonywane do 2025 r. Są to nowe środki finansowe w wysokości 4,5 mld euro - na inwestycje w gospodarstwach rolnych, na infrastrukturę na obszarach wiejskich, na systemy ubezpieczeń, transfer wiedzy i rozwój energetyki - poinformował Henryk Kowalczyk.

Przyjęto i przesłano do KE Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027. - W tym Planie dostępny budżet to 25 mld euro, z tego 17 mld euro na płatności bezpośrednie. Przewiduje on system ekoschematów, bowiem podkreślono w nim bardzo mocno znaczenie ochrony środowiska, ochrony klimatu, ale również dobrostanu zwierząt - zaznaczył wicepremier.

- Wielkim wyzwaniem, gdy przyszedłem do ministerstwa rolnictwa była walka z ASF. I choć ta choroba ze środowiska nie zniknęła, to jednak udało się wdrożyć wiele rzeczy, które skutecznie pomogły rolnikom, jak na przykład plany bezpieczeństwa biologicznego - przyznał Henryk Kowalczyk.

Aktualnie - jak wymienił - plany takie posiada 90% gospodarstw deklarujących przemieszczanie świń. - To działanie nie było bez znaczenia, bo wykonanie tych planów bezpieczeństwa biologicznego i planów bioasekuracji miało wpływ na świadomość rolników i myślę, że nie jest to przypadek, że od 17 grudnia 2021 nie mamy jeszcze nowego ogniska ASF w hodowli - zaznaczył minister rolnictwa.

- Zmieniłem też kwoty odszkodowań za przymusowe przestoje w hodowli świń (na zasadzie decyzji lekarza weterynarii) z 36 groszy do złotówki za jedną sztukę/jeden dzień oraz podniesiony został limit z 50 do 200 sztuk. Rolnik w sytuacji przymusowego postoju może więc otrzymać do 200 zł pomocy za każdy dzień. To już jest pomoc dość istotna - przypomniał Henryk Kowalczyk.

- Wprowadziliśmy też pomoc dla producentów trzody chlewnej w postaci dopłaty 1000 zł do jednej lochy (możliwość składania wniosków od 15 lutego) - dodał.

Darmowe miejsca dla rolników na targowiskach, podwyższenie kwoty wolnej od podatku, możliwość handlu na terenie całego kraju, większe limity sprzedaży, wszystko to jako element wsparcia RHD, to kolejne wymienione przez ministra Kowalczyka osiągnięcia pierwszych 100 dni jego urzędowania.

- Nastąpiło znaczne przyspieszenie prac nad Narodowym Holdingiem Spożywczym - zapewnił minister rolnictwa.

Dodał też, że do kancelarii premiera została już skierowana przygotowana przez resort rolnictwa ustawa dotycząca możliwości pobierania emerytury z KRUS bez warunku zbycia gospodarstwa i zaprzestania prac na gospodarstwie. Znalazł się tam też zapis dopuszczający wypłacanie wyższej emerytury dla osób opłacających wyższe składki emerytalne.

Minister przypomniał, że od 1 stycznia obowiązują nowe, wyższe jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy oraz zasiłków chorobowych. - Jest to efekt realizacji postulatów rolników z Rady Rolników przy KRUS - dodał Henryk Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na nowe rozwiązania dotyczące ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich.

– Zależy nam na kompleksowym systemie ubezpieczeń, które będą obejmowały także suszę – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że na tegoroczne dopłaty do ubezpieczeń zabezpieczona została kwota 1,5 mld złotych oraz w rezerwie około 3 mld złotych.

– System opierać się będzie na zasadach towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych z 65% dopłatą do składki z budżetu państwa – podkreślił wicepremier.

Do osiągnięć pierwszych 100 dni urzędowania Henryk Kowalczyk zaliczył też ustanowienie wyższych dopłat do paliwa rolniczego, doprowadzenie do czasowych obniżek podatków w rolnictwie oraz zabezpieczenie w budżecie państwa na 2022 r. dodatkowych środków na wynagrodzenia dla pracowników instytucji obsługujących rolnictwo.

Wicepremier Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę na bardzo wysokie ceny nawozów i energii. Przypomniał jednocześnie, że oczekujemy na zgodę Komisji Europejskiej na uruchomienie dopłat do nawozów.