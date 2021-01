I znowu trzeba będzie się spisać!

Tym razem, każdego obywatela Polski, a więc także i rolnika - czeka Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Ruszy już 1 kwietnia br.

Jak informuje GUS, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze.

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zostaną zebrane takie dane, jak: płeć, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny, kraj urodzenia, kraj posiadanego obywatelstwa, bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo, lokalizacja miejsca pracy, rodzaj działalności zakładu pracy, zawód wykonywany, status zatrudnienia, wymiar czasu pracy, rodzaj źródła utrzymania osób, rodzaje pobieranych świadczeń, poziom wykształcenia, informacja o niepełnosprawności, w tym stopień niepełnosprawności oraz grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności, okres zamieszkania w obecnej miejscowości, miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju, fakt przebywania kiedykolwiek za granicą, rok przyjazdu /powrotu do Polski, kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą), narodowość – przynależność narodowa lub etniczna, język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych, wyznanie – przynależność do wyznania religijnego, stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego, tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Spis ten - podobnie jak w przypadku dopiero co zakończonego Powszechnego Spisu Rolnego - będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS - samospis internetowy będzie obowiązkowy.

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;

mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,

urzędy wojewódzkie,

urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Założono, że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie poprzedzony dwoma spisami próbnymi: pierwszy odbył się w październiku 2019 r., w dwóch województwach (po jednej gminie w każdym), drugi spis próbny jest zaplanowany od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16. gminach (po jednej w każdym województwie).

Obejmie wszystkich mieszkańców gmin:

Chełmno – gmina wiejska, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie;

Dubicze Cerkiewne – gmina wiejska, powiat hajnowski, województwo podlaskie;

Gubin – gmina miejska, powiat krośnieński, województwo lubuskie;

Jabłonka – gmina wiejska, powiat nowotarski, województwo małopolskie;

Kleszczów – gmina wiejska, powiat bełchatowski, województwo łódzkie;

Kłodzko – gmina wiejska, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie;

Kołbaskowo – gmina wiejska, powiat policki, województwo zachodniopomorskie;

Prószków – gmina miejsko-wiejska, powiat opolski, województwo opolskie;

Lesznowola – gmina wiejska, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie;

Lidzbark Warmiński – gmina wiejska, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie;

Puck – gmina wiejska, powiat pucki, województwo pomorskie;

Puszczykowo – gmina miejska, powiat poznański, województwo wielkopolskie;

Radymno – gmina miejska, powiat jarosławski, województwo podkarpackie;

Skierbieszów – gmina wiejska, powiat zamojski, województwo lubelskie;

Wąchock – gmina miejsko-wiejska, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie;

Wojkowice – gmina miejska, powiat będziński, województwo śląskie.