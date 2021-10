Ile ziemi z dzierżaw wróci do KOWR?

W 38% umów dzierżawy nie wyrażono zgody na wyłączenie 30% dzierżawionych gruntów. Do końca 2033 roku wygasną 203 umowy dzierżawy na łączną powierzchnię 127 250 ha.

Nie wszyscy dzierżawcy wyrazili zgodę na wyłączenie 30 proc. z dzierżawionej od ANR i KOWR powierzchni.

Jak informuje KOWR, w stosunku do 38% umów dzierżawy nie wyrażono zgody na wyłączenie 30% dzierżawionych gruntów. Wg stanu na 31.03.2021 r. w stosunku do 408 umów obejmujących łączną powierzchnię 180 848 ha dzierżawcy odrzucili zaproponowane warunki wyłączenia gruntów.

Od 2012 do 31.03.2021 r. wygasło 205 umów dzierżaw na łączną powierzchnię 53 598 ha, z których do Zasobu WRSP do rozdysponowania powróciło 44 154 ha (82%) w ramach 183 umów (89%).

Dla pozostałych 22 umów (11%) na łączną powierzchnię 9 444 ha (18%) dzierżawcy nie wydali gruntów w terminie przewidzianym w umowie.

W okresie 01.07.2021 – 31.12.2033 r. wygasną 203 umowy dzierżawy na łączną powierzchnię 127 250 ha.

Najwięcej takich umów wygaśnie od 2023 do 2026 roku.

Wygasające umowy dzierżawy w podziale na poszczególne lata zostały przedstawione w poniższej tabeli.

„Grunty powracające do rozdysponowania z wygasłych umów dzierżaw, dla których dzierżawcy odrzucili zaproponowane warunki wyłączenia, powiększają zasób gruntów do rozdysponowania i są przedmiotem dalszej restrukturyzacji, np. podlegają podziałom geodezyjnym. W następstwie, po przygotowaniu do dalszego rozdysponowania mogą być zagospodarowywane wielokrotnie” – podaje KOWR.