Izba Zbożowo-Paszowa o Giełdowym Rynku Rolnym

Po przerwie Izba Zbożowo-Paszowa wznawia cykl spotkań „Gość Izby”. W ramach projektu członkowie i partnerzy Izby spotykają się z ekspertami, przedstawicielami branży i autorytetami życia publicznego. To drugie spotkanie w tym roku i pierwsze w zdalnym trybie.

Tym razem, zespół Izby przygotował spotkanie, którego tematem będzie Giełdowy Rynek Rolny tj. uruchomiony na Towarowej Giełdzie Energii S.A. rynek w ramach projektu Platformy Żywnościowej, prowadzonego wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Gościem Izby będzie dyrektor biura rynku rolnego TGE S.A. Grzegorz Muszyński.

Czy to spotkanie zachęci firmy związane ze zbożowym rynkiem do większej, handlowej aktywności na Platformie? Jak na razie, mimo iż jeszcze w sierpniu, TGE SA zaproponowała zwolnienie z opłaty stałej za dopuszczenie do działania na RTRS, do końca 2020 r., z początkiem października - zwolnienie z opłat za złożenie wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo w Systemie Magazynów Autoryzowanych oraz za autoryzację magazynu (też obowiązuje do końca bieżącego roku) a w połowie tego miesiąca zwolnienia z opłaty za złożenie wniosku o przeprowadzenie aukcji (obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.) – transakcji na Giełdowym Rynku Rolnym nie ma od dłuższego już czasu żadnych.

Wydarzenie odbędzie się 5 listopada br. za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Chętni do wzięcia udziału są proszeni o kontakt z media@izbazp.pl. Partnerem wydarzenia jest Towarowa Giełda Energii.