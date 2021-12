Jacek Malicki znów bardzo potrzebny

25 listopada 2021 r. Jacek Malicki został p.o. zastępcy dyrektora generalnego KOWR.

Jeszcze 10 listopada wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dał wyraz swoim wątpliwościom co do roli KOWR:

- Nie chciałbym tego komentować, ale myślę, że rzeczywiście jest w tej chwili zbyt mała rola KOWR we wsparciu rolnictwa, do czego został on powołany - mówił. - Tak naprawdę wykonuje on te zadania, które były, czyli większą część kompetencji Agencji Rynku Rolnego, bo część kompetencji poszła do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz kompetencje dotychczasowej Agencji Nieruchomości Rolnych. Tak więc KOWR oczywiście do tej pory prochu nie wymyślił, może za wyjątkiem aktywniejszej polityki promocyjnej. Trzeba przyznać, że KOWR, mając swoje środki finansowe, mając tę promocję, tę politykę promocyjną robi lepiej i skuteczniej niż kiedyś Agencja Rynku Rolnego. W zakresie pozostałych spraw trzeba go zaktywizować. Ale to po prostu kwestia praktycznego wykonania. Ja już miałem spotkanie z dyrekcją KOWR, pewne zadania są postawione, oczywiście to wymaga pewnego przemodelowania strumienia środków finansowych, który KOWR dysponuje na odpowiednie kierunki, tak żeby to była nie tylko promocja, choć teraz, podkreślam, dość skuteczna. To dużo lepiej funkcjonuje niż kiedyś w Agencji Rynku Rolnego.

Dwa tygodnie później najwyraźniej minister już wiedział, jaka będzie teraz rola KOWR i mianował do kierowania ośrodkiem swojego człowieka: do grona kierownictwa dołączył trzeci zastępca pełniącej obowiązki dyrektora generalnego Małgorzaty Gośniowskiej-Koli. Dwóch pozostałych zastępców mianowali jeszcze ministrowie Ardanowski i Puda.

Kto dostąpił tego zaszczytu bycia posłanym przez nowego ministra do reformowania KOWR i aktywizowania jego działań?

Postać Jacka Malickiego jest znana naszym wiernym czytelnikom, a ci nowi łatwo znajdą poświęcane mu przed laty artykuły. Dość powiedzieć, że doświadczenie Jacek Malicki nabył niemałe. „Od 2007 r. do sierpnia 2017 r. sprawował funkcję dyrektora lub zastępcy dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie, z przerwą w 2013 r. na pełnienie obowiązków dyrektora OT ANR w Szczecinie. Od początku powołania KOWR był zastępcą dyrektora OT w Warszawie” – przypomina KOWR m.in. ten odcinek w życiorysie nowego szefa.

A my przypomnijmy, że ta „przerwa” w pobycie na Mazowszu, przeznaczona na godzenie z ANR rolników protestujących w Szczecinie, okazała się bardzo korzystnym okresem dla obu stron – tak korzystnym, że kiedy nieoczekiwanie Jacka Malickiego odwołano przed upływem terminu tego „zesłania”, protestowali wcześniej protestujący.

Więcej:

Misja Malickiego dobiegła końca

Teraz więc Jacek Malicki wraca do dzieła w wymiarze ogólnopolskim.

Czy po to, aby uzupełnić arsenał działań, wcześniej mało skutecznie realizowanych przez ANR, z jego kierowniczym udziałem w części kraju? Jeśli nie promocja i nie przetargi na sprzedaż ziemi, to co teraz będzie misją Jacka Malickiego? Niestety, KOWR nie publikuje informacji o tym, który z działów nadzoruje każdy z trzech zastępców dyrektora. Podano tylko, że „W biurze Krajowego Ośrodka wydziela się piony:

1. innowacji i rozwoju;

2. gospodarowania nieruchomościami;

3. rynków rolnych;

4. nadzoru nad spółkami;

5. finansowo-administracyjny;

6. operacyjny.”

Zważywszy, że ubywa nadzorowanych spółek, a gospodarowanie okrojonymi nieruchomościami stało się mało urozmaicone, maleją też możliwości pracy. Czym teraz zajmie się nowy p.o. zastępcy dyrektora, jaką część kompetencji przejmie i w jakim procencie zmieni KOWR?

Trzeba się przyglądać…