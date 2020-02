Jak MRiRW ma zamiar wpływać na stabilizację rynku?

Ani holding spożywczy, ani ceny referencyjne nie okazały się sposobami oddziaływania w kierunku stabilizacji rynku rolnego. Jak będą wykorzystane spółki rolne i Krajowa Spółka Cukrowa?

Już 13 grudnia pytaliśmy w MRiRW: jak ministerstwo ocenia przejęcie KSC przez Ministerstwo Aktywów Państwowych? Dlaczego (po raz pierwszy) MRiRW oddało KSC? Co z prywatyzacją KSC? Czy Krajowa Grupa Spożywcza jeszcze jest planowana? Jeśli tak - to czy będzie podlegać MRiRW, czy MAP?

Odpowiedzi nie było i nie ma.

Więcej: Bielmlek upada

8 stycznia pytaliśmy natomiast, czy jest jeszcze planowane podawanie cen referencyjnych.

Odpowiedzi nie było i nie ma.

Więcej o cenach referencyjnych:

Dla jakich produktów będą ceny referencyjne?

Tym bardziej trzeba więc odnotować udzielenie odpowiedzi na interpelację posłom Dorocie Niedzieli i Kazimierzowi Plocke, którzy zwrócili się „z uprzejmą prośbą o precyzyjną odpowiedź na następujące pytania:

1. Kiedy zostanie utworzony holding oraz które spółki ostatecznie wejdą w jego skład?

2. Jaką osobowość prawną będzie posiadał holding?

3. Jakie będą pierwsze działania interwencyjne holdingu?

4. Czy koncepcja powstania w ramach działalności holdingu portu rolniczego jest nadal aktualna?

5. Ile wyniosły dotychczasowe (od momentu jego powołania): wynagrodzenie i ewentualnie inne koszty działalności pełnomocnika ds. utworzenia holdingu w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa?”

Odpowiedź, datowana jest 18 grudnia – a więc już po przekazaniu KSC pod Ministerstwo Aktywów Państwowych – i podpisana przez ministra Ardanowskiego.

Zawiera zapewnienie, że wypracowano „Koncepcję utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej”.

„Dokument ten został przygotowany i zaakceptowany. Efektem przeprowadzonych działań jest wyłonienie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. jako podmiotu na bazie którego budowana może być Krajowa Grupa Spożywcza. Wskazana Spółka jest największym państwowym podmiotem, od wielu lat działającym w przetwórstwie rolno-spożywczym, który ma największe aktywa i potencjał do szerokiego oddziaływania na ten sektor” – stwierdził minister i dodał, że „Proces kształtowania się Krajowej Grupy Spożywczej, z uwagi na jej docelowy kształt oraz skalę rozłożony jest w czasie”.

Miesiąc wcześniej ministerstwo informowało „Farmera” o trwających jeszcze pracach zespołu powołanego do opracowania koncepcji holdingu.

Więcej: Czy Sasin przejmie spółki rolnicze i KGS?

Zakończenie "prac koncepcyjnych" stanowi więc postęp. A co więcej konkretnego wiadomo o holdingu w tym wyjątkowym momencie? Niestety niewiele – minister nie odpowiedział na żadne ze szczegółowych pytań posłów. Powtórzył zapewnienie, że KSC jest najlepszym filarem holdingu i dodał znane już informacje o zatrudnieniu w KOWR za 10 000-19 000 złotych brutto miesięcznie (bez podania konkretnego wynagrodzenia) pełnomocnika ds. utworzenia holdingu.

Na koniec minister zauważył, co następuje: „Należy również zauważyć, że z dniem 7 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 2369). Zgodnie z rozporządzeniem, Minister Aktywów Państwowych wykonuje prawa z akcji i udziałów m.in. Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz innych spółek Skarbu Państwa z sektora rolno-spożywczego.

Wobec powyższego, realizując projekt pn. Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego, należy uwzględnić istotną rolę Ministra Aktywów Państwowych jako organu sprawującego kontrolę nad ładem korporacyjnym w podmiotach z sektora rolno-spożywczego, które uwzględnione zostały w Koncepcji utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej (z fundamentalną rolą Krajowej Spółki Cukrowej S.A.).”

Tyle minister Ardanowski – cała odpowiedź na interpelację w załączniku.

Jak ma teraz wyglądać ten „ład korporacyjny” – już nie wiadomo.

Odnotujmy jeszcze, że zgodnie z przyjętą 23 stycznia przez Sejm ustawą o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (tydzień wcześniej złożony w Sejmie projekt poselski!) KOWR – za zgodą ministra właściwego do spraw aktywów państwowych - może tworzyć lub przystępować do spółki prawa handlowego oraz posiadać, obejmować lub nabywać akcje lub udziały w spółkach. Na wniosek tego samego ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, KOWR przekazuje mu te akcje lub udziały „w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji polityki gospodarczej państwa, w tym ochrony interesów Skarbu Państwa”.

Czyżby rząd wypracował wreszcie koncepcję pracy KOWR? Czy też może raczej jest to koncepcja jego likwidacji, przygotowana przez posłów?

Jedno jest pewne: „ład korporacyjny w podmiotach z sektora rolno-spożywczego” już jest poza Ministerstwem Rolnictwa. Co ze stabilizacją rynku rolnego – nadal nie wiadomo…