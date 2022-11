Jak pogodzić nieoranie ze stosowaniem obornika? - takie pytanie zadał Januszowi Wojciechowskiemu, komisarzowi UE ds. rolnictwa rolnik, podczas niedawnego spotkania zorganizowanego przez Mazowiecką Radę Wojewódzką NSZZ RI "Solidarność". Co na to komisarz Wojciechowski?

- Mam takie pytanie: jak pogodzić nieoranie, czyli mieszanie powierzchniowe ze stosowaniem obornika? Chodzi konkretnie o to, że jest taki produkt, pochodzący z ferm kurzych, który składa się z samej kurzej kupy. Tam jest azot w formie kwasu moczowego, który ulega bardzo szybko przemianie do amoniaku i ulatnia się do atmosfery. Jedyną możliwością zachowania azotu z tego nawozu jest przyoranie. Nie da się tego wymieszać w wystarczająco dużym stopniu. Jak w takim razie pogodzić stosowanie nawozów organicznych z "zakazem orki"? - pytanie tej treści skierował podczas niedawnego spotkania zorganizowanego przez Mazowiecką Radę Wojewódzką NSZZ RI "Solidarność" jeden z rolników bezpośrednio do Janusza Wojciechowskiego, komisarza UE ds. rolnictwa.

- Nie ma zakazu orki - odparł komisarz Wojciechowski. - To jest właśnie specyfika polskiego podejścia (w KPS - dop. redakcji), z którego bardzo się cieszę, że i dobrostan i rolnictwo węglowe są komplementarne względem siebie. To znaczy, że są dozwolone różne praktyki i nie ma tak, że któraś musi być zastosowana, żeby rolnik korzystał z dopłat. Tak więc przyorywanie obornika jest jedną z form, ale wcale nie konieczną - dodał.

Ad vocem rolnik dodał, że w jego opinii rolnicy, którzy będą stosować w wyżej wymienionej sytuacji siłą rzeczy jednak przyoranie obornika, jednak będą automatycznie karani, bo nie będą mogli uzyskać korzyści wynikających z tytułu właśnie braku orki. - Moim zdaniem jedno przeczy drugiemu - stwierdził rolnik.

- Nie przeczy - stwierdził komisarz Wojciechowski. - Zależy jak kto prowadzi gospodarstwo. W jednym gospodarstwie będzie możliwe wszystko, w drugim będzie możliwa tylko część tych praktyk. Chodzi o to, aby niemożność wykonania jednej praktyki, nie eliminowała rolnika z całości. To jest - wydaje mi się - sprawiedliwe podejście. Nie wszystko da się w jednym gospodarstwie wprowadzić, dlatego dążyliśmy do tego, aby były różne praktyki, żeby można było wybierać, przy czym oczywiście, kto więcej tych dobrych praktyk wykorzysta, ten dostanie więcej pieniędzy - dodał.