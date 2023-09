Planujesz zakup gruntów rolnych? Jednym z głównych warunków nabycia ziemi rolnej powyżej 1 ha jest spełnienie wymogu bycia rolnikiem indywidualnym. Co trzeba zrobić, by uzyskać status rolnika? Czy trzeba posiadać wykształcenie rolnicze, aby móc zostać rolnikiem?

Z tego artykuły dowiesz się, jaka jest definicja rolnika indywidualnego.

Co trzeba zrobić, by uzyskać status rolnika indywidualnego.

Jakie przywileje ma rolnik indywidualny?

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, rolnikiem indywidualnym jest osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Zatem, jeśli nie jesteśmy rolnikiem, a chcemy nabyć grunty rolne powyżej 1 ha od innego rolnika, niespokrewnionego z nami, wówczas przed zakupy musimy spełnić wspomniane wyżej ustawowe wymagania.

Jak zdobyć kwalifikacje rolnicze i status rolnika indywidualnego?

Kwalifikacje rolnicze daje np. wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe lub średnie albo wyższe rolnicze.

Kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, których, w myśl rozporządzenia MRiRW, ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego to:

rolnictwo;

ogrodnictwo;

weterynaria;

technika rolnicza i leśna;

zootechnika;

architektura krajobrazu;

rybactwo.

Jeśli rolnikiem chce zostać ktoś, po studiach wyższych, ale na kierunkach nierolniczych, to musi dodatkowo ukończyć studia podyplomowe z zakresu rolnictwa.

Natomiast, jeśli ktoś ma wykształcenie średnie inne niż rolnicze, to z kolei musi odbyć dodatkowo 3 lata stażu pracy w rolnictwie. W przypadku, gdy mamy wykształcenie gimnazjalne albo zasadnicze zawodowe, to żeby zostać rolnikiem potrzebne będzie aż 5 lat doświadczenia w pracy w gospodarstwie oraz trzeba minimum 5 lat mieszkać w gminie, w której mieści się nieruchomość rolnicza, którą kandydat na rolnika zarządza.

Kursy kwalifikacyjne zawodowe ROL.04

Ukończenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji rolniczych umożliwia m.in.:

nabywanie ziemi;

otwarcie swojego gospodarstwa rolnego, rozpoczęcie działaności rolniczej;

przystąpienie do KRUS;

uzyskiwanie dopłat oraz dotacji;

ubieganie się o dofinansowanie w programie Młody Rolnik.

Kurs można odbyć internetowo na platformach wybranej jednostki edukacyjnej. Ceny kursu wynoszą ok. 1700- 1800 zł i trwają zwykle ok. 4 miesięcy.

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego Rolnik, kursant uzyskuje kwalifikacje zawodowe z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

Kurs to nie wszystko. Należy zdać państwowy egzamin

Po ukończeniu kursu, absolwent otrzymuje Zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej i tym samym zyskuje uprawnienia, aby przystąpić do egzaminu państwowego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin państwowy organizowany przez wybrana Okręgową Komisję Egzaminacyjną składa się z części pisemnej egzaminu, która trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych oraz z część praktycznej w formie zadania praktycznego, które polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Koszt przystąpienia do egzaminu to 250,25 zł.

Staż pracy również daje status rolnika

Aby zostać rolnikiem indywidualnym, nie trzeba kończyć kursu. Ustawodawca dopuszcza sytuację prawną, w której osoba, chcąca prowadzić działalność rolniczą może ją wykonywać bez odpowiedniego wykształcenia rolnego. Jest jednak jeden warunek. Należy wykazać, że obyło się staż pracy w tym zawodzie. Wtedy wystarczy wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne i chęć prowadzania gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat. Wówczas staż pracy potwierdza się, przedstawiając np. dowód podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolnika albo też dokument potwierdzający prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie, które ma więcej niż 1 ha albo posiadanie lub dzierżawę takiego gospodarstwa.

Do stażu pracy wlicza się także to, gdy dana osoba była zatrudniona w gospodarstwie rolniczym na umowie o pracę lub wykonywała prace w rolnictwie jako członek spółdzielni rolnej.

Jakie jeszcze warunki trzeba spełniać, by być rolnikiem prócz stażu lub kwalifikacji zawodowych?

Należy pamiętać, że osoba, która chce zostać rolnikiem indywidualnego musi jeszcze: