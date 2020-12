Jaka będzie definicja rolnika aktywnego zawodowo?

Uzgodnienie definicji aktywnego rolnika może być kluczowe, jeśli chodzi o rozwój polskiego rolnictwa i wykorzystanie przyszłych unijnych środków dostępnych dla branży. Porozumienie Rolników Opolszczyzny, którego członkiem jest Izba Rolnicza w Opolu chce współpracować z innymi podmiotami branży rolniczej nad polską definicją “rolnika aktywnego zawodowo”.

Na kwestię konieczności pilnego uzgodnienia definicji rolnika aktywnego zawodowo zwrócił uwagę w czasie zorganizowanej w Senacie debaty o stanie polskiego rolnictwa - europoseł Jarosław Kalinowski.

Jak podkreślił, rozwój polskiego rolnictwa i wykorzystanie środków dostępnych dla rolnictwa bardzo często blokuje problem właśnie braku definicji aktywnego rolnika. Jak mówił, trzy lata "chodził za tym" (w Parlamencie Europejskim - przyp. redakcji) i cel osiągnął: każdy kraj musi opracować definicję aktywnego rolnika. Poprawkę przyjęto w PE, tylko frakcja PiS była przeciwna temu, aby określić, kim jest rolnik i kto może być podmiotem polityki rolnej.

- Jeżeli się nie ureguluje - w Polsce zwłaszcza - sprawy aktywnego rolnika, to będzie potężny hamulec rozwoju – stwierdził w czasie debaty w Senacie Jarosław Kalinowski. Jak zastrzegł, nikt tu nie może stracić. Rolnik ma być podmiotem polityki rolnej, a właściciel ziemi powinien mieć rentę dzierżawną. To zależy od nas, to my w kraju mamy tę definicję opracować w planie strategicznym. Powinny tego dopilnować związki zawodowe, bo jak stwierdził Kalinowski, ma obawy co do podejścia rządu do tego tematu.

Porozumienie Rolników Opolszczyzny, którego członkiem jest Izba Rolnicza w Opolu chce współpracować z innymi podmiotami branży rolniczej nad polską definicją “rolnika aktywnego zawodowo” - napisano w serwisie informacyjnym opolskiej IR.

Także działacze opolskiej IR zauważają, że krajowa interpretacja tego pojęcia jest konieczna ze względu na nadchodzącą Wspólną Politykę Rolną.

W ocenie Porozumienia Rolników Opolszczyzny, nowa definicja musi odpowiadać specyfice polskiego rolnictwa i umożliwić zakończenie wielu niekorzystnych praktyk. - Proponowana przez unię interpretacja pojęcia “rolnika aktywnego zawodowo” ma ścisły związek z uprawnieniami do korzystania z unijnych programów pomocowych dla rolnictwa. Unia zastrzega, że w porządku prawnym krajów członkowskich ta zasada musi być obowiązkowo stosowana - uważają przedstawiciele opolskich rolników.

Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich uważa, że dzierżawienie ziemi bez dokumentów jest niekorzystnym zjawiskiem. - W najbliższych latach dopłaty obszarowe będą przysługiwały tylko ludziom, którzy na polach faktycznie gospodarują. Obecnie można w przenośni powiedzieć, że najwięcej rolników jest w Warszawie. Eliminuje to wielu gospodarzy z programów rolnośrodowiskowych. Przez KRIR będziemy pracować nad definicją polską “aktywnego rolnika” – poinformował Prezes Froelich.

Nowa definicja – zdaniem środowisk rolniczych – powinna podkreślić znaczenie pozostania przy rodzinnym modelu rolnictwa, a głównym jej zadaniem powinno być uniemożliwienie pobierania dopłat przez osoby nieprowadzące działalności rolniczej.

Według danych raportu Polska Wieś 2020, w Polsce każdego roku wnioski o dopłaty składa 1,3 miliona rolników. Jednak aż 70 procent beneficjentów płatności nie prowadzi w rzeczywistości działalności rolniczej.

Najczęściej właściciele kilku hektarów, traktowani jako małe gospodarstwa, są zwolnieni z wymogów prowadzenia działań pro-środowiskowych. Ziemie te są dzierżawione bez umowy, prawdziwym rolnikom, którzy na nich produkują. Nie mogą oni jednak pobierać na nie dopłat, ani realizować programów rolno-środowiskowych. Jeśli się pojawi, nowa definicja “rolnika aktywnego zawodowo” umożliwi rolnikom, szczególnie z Polski, pełne wykorzystanie płatności bezpośrednich i środków na programy rolno-środowiskowe - uważają działacze opolskiej IR.