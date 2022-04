Rolnicy, którzy ponieśli straty w minionym sezonie w wyniku suszy, ale też m.in. z powodu gradu, deszczu nawalnego czy przymrozków, będą mogli ubiegać się o dopłaty w wysokości nawet 1000 zł na 1 ha upraw rolnych - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR.

Rok 2021 r. był kolejnym trudnym rokiem dla producentów rolnych nie tylko z uwagi na problemy ze zbytem produktów rolnych związane z epidemią COVID -19 czy ASF, ale również z uwagi na niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które spowodowały znaczne szkody w uprawach rolnych.

Zgodnie z danymi wojewodów szkody w związku z ubiegłorocznymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi z wyłączeniem suszy wystąpiły na powierzchni 298 160,11 ha i wyniosły ok. 1 mld zł, a poszkodowanych zostało 29 808 gospodarstw.

Zgodnie natomiast z danymi z aplikacji publicznej wnioski o oszacowanie szkód złożyło 23 761 producentów rolnych, którzy zgłosili wystąpienie suszy na powierzchni ponad 1 mln ha. Natomiast szkody w plonie w wysokości 5% danej uprawy wystąpiły u 23 508 producentów rolnych na powierzchni 942,4 tys. ha.

Rolnicy jednak do dziś nie doczekali się pomocy z tego tytułu.

19 kwietnia br. do konsultacji publicznych trafił projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR, umożliwiający udzielanie pomocy w formie dotacji rolnikom poszkodowanym w 2021 r. m.in przez suszę.

O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny, w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r.:

a) gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu, lub

b) suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5% plonu.

Zgodnie z projektowanymi przepisami wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, powierzchni upraw rolnych, na których w 2021 r. wystąpiły ww. szkody oraz stawki pomocy.

Jakie stawki pomocy suszowej przewidziano za 2021 r.?

1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonu ;

w których wystąpiły w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej ; 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych , w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu ;

, w których wystąpiły w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości ; 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

Co trzeba dołączyć do wniosku o wsparcie z tytułu poniesionych strat w wyniku klęsk żywiołowych w 2021 roku?

kopię protokołu oszacowania szkód, który musi zawierać informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, lub

protokół oszacowania szkód, albo kalkulację szkód wygenerowaną przez aplikację publiczną, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy uwierzytelnione przez producenta rolnego;

kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych;

oświadczenie albo zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Będzie można łącznie szacować szkody

Jak zauważono w uzasadnieniu do projektu nowelizacji omawianego rozporządzenia, obowiązujące przepisy nie pozwalają na sporządzenie przez komisje powołane przez wojewodów łącznego protokołu oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Nowe przepisy dopuszczają natomiast sytuację, że producent rolny składając wniosek o udzielenie pomocy może wnioskować o pomoc dla danej powierzchni upraw rolnych zarówno z tytułu szkód powstałych w wyniku suszy jak również z tytułu pozostałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

W celu zabezpieczenia się przed możliwością dwukrotnego przyznania pomocy na daną powierzchnię uprawy, w projekcie rozporządzenia wskazano, że do obliczenia wysokości pomocy dla danej powierzchni upraw rolnych przyjmuje się tylko jedną ze stawek pomocy. Jednocześnie doprecyzowano, że w przypadku gdy producent rolny wnioskuje o udzielenie do danej powierzchni pomocy z uwzględnieniem więcej niż jednej stawki, do obliczenia pomocy przyjmuje się wyższą ze stawek.

Trzeba się ubezpieczać

Co też warte zauważenia, omawiany projekt rozporządzenia zakłada (zgodnie z przepisami Komisji Europejskiej nr 702/2014), że wysokość pomocy będzie pomniejszana o 50 proc., jeżeli:

– w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z tych ryzyk,

– w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy, co najmniej 50 proc. powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.