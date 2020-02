Jaki był odstrzał sanitarny dzików w 2019 roku?

22 460 dzików, w tym 11 577 samic, odstrzelono w 2019 roku w ramach odstrzału sanitarnego.

Odstrzał sanitarny to nie polowanie.

Więcej: Wyłączenie z obwodu łowieckiego a odstrzał sanitarny

A jakie zasady dotyczą jego przeprowadzania?

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967, z późn. zm.) powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda mają możliwość wydania w drodze rozporządzenia aktu prawa miejscowego, w którym zarządzą odstrzał sanitarny już na etapie zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej, w tym ASF.

Ustawa z 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wprowadziła przepis określający, że odstrzał taki odbywa się z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i przeprowadzany jest na podstawie indywidualnego upoważnienia, do którego wystawienia jest obowiązany odpowiednio zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, lub dyrektor parku narodowego albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, wskazującego w szczególności gatunek i liczbę sztuk zwierzyny przeznaczonej do odstrzału oraz termin ważności upoważnienia.

Podczas odstrzału stosuje się odpowiednio przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach. Właściciele lub posiadacze gruntów, których dotyczą te nakazy, oraz osoby trzecie są obowiązani do powstrzymania się od podejmowania czynności utrudniających lub uniemożliwiających realizację tych nakazów.

Podmiotowi, który poniósł koszty związane z realizacją nakazu odstrzału sanitarnego zwierząt (nie dotyczy to doraźnych zgrupowań) przysługuje ze środków budżetu państwa zryczałtowany zwrot kosztów za każdą sztukę odstrzelonego zwierzęcia, zwany „ryczałtem”.

Obecnie zryczałtowany koszt za samicę przelatkę i dorosłą samicę to 650 zł, a za pozostałe dziki – 300 zł.

Więcej: Nawet 650 zł za odstrzeloną "sanitarnie" samicę dzika

80 proc. ryczałtu przysługuje myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny zwierząt, a 20 proc. dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego zwierząt, albo Polskiemu Związkowi Łowieckiemu.

W przypadku niewykonywania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego z przyczyn leżących po jego stronie, nakazu odstrzału, dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe lub starosta, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii lub Polskiego Związku Łowieckiego, wypowiada umowę dzierżawy obwodu łowieckiego.

Zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego może wystąpić z wnioskiem do służb, straży lub organów administracji rządowej o pomoc, „jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.”

W szczególności pomoc taka może polegać na:

1) zabezpieczeniu terenu, na którym odbywa się polowanie, przed nieuprawnionym wstępem osób trzecich;

2) wsparciu działań mających na celu poszukiwanie padłych zwierząt, co do których zachodzi podejrzenie, że mogły być nosicielami chorób zakaźnych, o których mowa w art. 2 pkt 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

3) kontroli przestrzegania przez osobę uprawnioną do wykonywania polowania, w tym osobę wykonującą odstrzał sanitarny, zasad bioasekuracji.

Umożliwiono tworzenie (na wniosek wojewody i do jego dyspozycji) doraźnych zgrupowań funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania, w celu udziału w odstrzale sanitarnym.

Więcej: „Doraźne zgrupowanie zadaniowe” w walce z ASF

Jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające, minister obrony narodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do jego dyspozycji doraźne zgrupowanie zadaniowe sformowane z żołnierzy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania, celem użycia ich do odstrzału.

Policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i żołnierze używają broni myśliwskiej prywatnej lub użyczonej, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Do obowiązków wojewody należy zapewnienie amunicji do broni i zwrot kosztów transportu, zakwaterowania i wyżywienia doraźnych zgrupowań zadaniowych; zwrot kosztów zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania czynności bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.

Osobie uprawnionej do wykonywania polowania wykonującej odstrzał sanitarny zwierząt przysługuje zwolnienie od pracy lub wykonywania zajęć służbowych w dniu, w którym wykonuje ten odstrzał. Łączny wymiar zwolnień z wykonywania od pracy lub wykonywania zajęć służbowych z tego tytułu nie może przekroczyć 6 dni w danym roku kalendarzowym.

Za czas zwolnienia od pracy lub wykonywania zajęć służbowych przysługuje prawo do wynagrodzenia lub uposażenia ustalonego na zasadach dotyczących urlopu wypoczynkowego.

Ponadto w nowej specustawie wprowadzono umożliwienie wykonywania odstrzału sanitarnego przy użyciu broni palnej wyposażonej w tłumik huku. Broń z tłumikiem huku może być używana wyłącznie do wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.

Rozszerzono zakres czynów zabronionych w przepisie karnym ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o udaremnianie lub utrudnianie wykonania odstrzału sanitarnego nakazanego przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę.

W 2019 r. w ramach odstrzału sanitarnego dzików na terytorium RP pozyskano 22 460 dzików, w tym 11 577 samic.