Jaki jest tranzyt zbóż przez Polskę?

W 2019 roku przewieziono tranzytem przez nasz kraj dwa razy tyle zboża, co rok wcześniej.

Dane dotyczące tranzytu zbóż przez Polskę podał wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, odpowiadając na interpelację posłów Jarosława Sachajki i Pawła Szramki.

Jak wyjaśnił,

- w 2018 roku przez Polskę tranzytem przewieziono ok. 17,7 tys. ton zbóż z 27 krajów wysyłki, najwięcej z: Ukrainy (ok. 6,4 tys. ton), Rosji (ok. 3,2 tys. ton), Kazachstanu (1,8 tys. ton), Węgier (1,6 tys. ton),

- w 2019 roku przez Polskę tranzytem przewieziono ok. 34 tys. ton zbóż z 30 krajów wysyłki, najwięcej z: Ukrainy (ok. 16,2 tys. ton), Rosji (ok. 3,2 tys. ton), Białorusi (ok. 3,2 tys. ton), Kazachstanu (1,4 tys. ton), Węgier (1,4 tys. ton),

- w 2020 roku przez Polskę tranzytem przewieziono ok. 21 093 ton zbóż z 26 krajów wysyłki, najwięcej z: Ukrainy (ok. 6,7 tys. ton), Rosji (ok. 1,7 tys. ton), Kazachstanu (1,7 tys. ton).

Posłowie pytali też, czy każdy transport zboża tranzytowego np. pociąg, transport ciężarowy opatrzony jest w aktualne wyniki badań jakościowych i ilościowych przewożonego towaru oraz jak weryfikowane jest jego opuszczenie terytorium Polski.

”Tranzyt zboża przez Polskę polega na tym, że transport jest zaplombowany i może zostać odplombowany tylko pod nadzorem celnym. Tranzyt w Unii Europejskiej monitorowany jest za pomocą systemu NCTS. Towar wprowadzany na teren Unii Europejskiej zostaje umieszczany w systemie tak aby można było śledzić jego trasę oraz odnotować opuszczenie terenu UE. Wobec powyższego polskie służby celne zostają poinformowane o trasie przewożonego zboża. Nie każda przesyłka przewożona w ramach tranzytu posiada załączone wyniki badań jakościowych i ilościowych – nie ma takich wymagań prawnych” – wyjaśnił wiceminister.