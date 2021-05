Jaki średni czynsz za dzierżawę z KOWR w 2020 roku?

Średnio w 2020 roku za dzierżawę ziemi z ZWRSP trzeba było zapłacić równowartość 9,4 dt pszenicy/ha, ale z wahaniem między województwami od średniej 6 do nawet 19,8 dt/ha. Średni czynsz za grunty rolne (bez czynszu za części składowe) dla wszystkich trwających umów dzierżawy na 31 grudnia 2020 r. wyniósł równowartość 5,3 dt pszenicy.





Jak podaje KOWR, czynsz za dzierżawy rośnie od 2 dt pszenicy w początkowych latach funkcjonowania Zasobu WRSP, przez 11,5 dt w 2015, do 7,1 dt pszenicy z 1 ha w 2018 r. i 7,8 dt w 2019 r.

W 2020 r. średni czynsz za 1 ha gruntów wynosił 9,4 dt pszenicy, co oznacza, że nastąpił wzrost o 20,5% w stosunku do 2019 r. Ocenia się, że było to wynikiem większego udziału przetargów licytacyjnych w procesie rozdysponowania gruntów Zasobu WRSP – podaje KOWR.

Jak się okazuje, wielkie znaczenie dla wysokości czynszu ma forma przetargu. W odróżnieniu do przetargów licytacyjnych, w trybie przetargu ofertowego czynsz jest niezmienny i ustalany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1 sierpnia 2016 roku. Co do zasady przetargi ograniczone ofertowe były organizowane na wniosek rolników i organizacji rolniczych.

Najwyraźniej wniosków takich jest najwięcej w województwach śląskim (najniższe czynsze: 6,0 dt/ha) i zachodniopomorskim (6,9 dt/ha). Najwyższe czynsze w 2020 r. uzyskano w województwie łódzkim (19,8 dt/ha) i świętokrzyskim (16,4 dt/ha).

W pozostałych województwach średni czynsz to w dt/ha:

pomorskie 12,8

warmińsko-mazurskie 10,5

kujawsko-pomorskie 13,6

mazowieckie 14,0

podlaskie 8,7

lubuskie 7,2

wielkopolskie 10,3

lubelskie 8,5

dolnośląskie 8,7

opolskie 11,4

małopolskie 9,9

podkarpackie 15,2.

W 2020 r. liczba umów dzierżawy wzrosła o 1,8 tys. w stosunku do umów dzierżawy na koniec 2019 r. Według stanu na koniec 2020 r. w dzierżawie znajdowały się nieruchomości Zasobu WRSP o powierzchni 1 055,1 tys. ha, tj. o 15,8 tys. ha więcej niż wynosiła powierzchnia będąca w dzierżawie na koniec 2019 r. (1 039,3 tys. ha).

Na koniec 2020 r. liczba umów dzierżawy z osobami fizycznymi wyniosła 62,8 tys. i stanowiła 96,7% wszystkich umów dzierżawy (64,9 tys.). Osoby fizyczne z pozostającej w dzierżawie powierzchni 1 055,1 tys. ha dzierżawiły ponad 61,0% powierzchni (tj. 643,6 tys. ha).

Analiza struktury nieruchomości będących w dzierżawie na 31 grudnia 2020 r. wskazuje, że 27,4% umów „czynnych” (17,8 tys. umów – 8,5 tys. ha, tj. 0,8% powierzchni Zasobu pozostającej w dzierżawie) nadal dotyczyło nieruchomości o powierzchni do 1 ha, a 2,5% liczby wszystkich umów „czynnych” (1,6 tys. umów – 560,3 tys. ha, tj. 53,1% powierzchni aktualnych dzierżaw) dotyczyło nieruchomości 100 ha i większych.

Czytaj też:

Czynsz dzierżawny KOWR rośnie

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2020 r., średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. wyniosła 74,21 zł za 1 dt, natomiast w I półroczu 2020 r. wynosiła 76,56 zł za 1 dt, a w II półroczu 2019 r. - 67,20 zł za 1 dt.