Jakie ekoschematy w nowej WPR?

W projekcie Planu Strategicznego WPR po 2022 roku zaproponowano 17 ekoschematów – wybór należy do rolnika.

Rząd konsultuje projekt Planu Strategicznego WPR po 2022 roku

Już nie „zazielenienie” – dodatkowa płatność naliczana dla małych gospodarstw automatycznie, a dla większych łącząca się z obowiązkiem wprowadzania w gospodarstwie kilku praktyk, ale ekoschematy – konkretne działania jako warunek otrzymania „zielonej” płatności. W nowej WPR państwa członkowskie muszą je wprowadzić do systemu WPR – ale rolnik może z nich skorzystać. Jeśli jednak nie skorzysta z tej możliwości – nie otrzyma dodatkowej płatności (a ma ona stanowić od 20 do nawet 30 procent koperty dopłat – unijne rozporządzenia określające szczegóły WPR nie są jeszcze przyjęte).

Dostarczanie dóbr publicznych - w zakresie środowiska, klimatu oraz żywności wysokiej jakości - ma być dodatkowo opłacane w nowej WPR. W tym celu rolnicy będą mogli korzystać z dodatkowego, dobrowolnego wsparcia w ramach systemów na rzecz klimatu i środowiska (ekoschematy) – głosi projekt Planu Strategicznego WPR po 2022 roku.

Ekoschematy to zobowiązania roczne („najambitniejszym elementem będą pro-środowiskowe instrumenty wsparcia – wieloletnie zobowiązania pro-środowiskowe (…) realizowane w ramach II filara WPR” – zaznaczono).

„Ekoschematy mają za zadanie stworzenie zachęt dla rolników do realizacji korzystnych praktyk dla środowiska i klimatu, a jednocześnie wykreowanie możliwości ukierunkowania wsparcia na przejście na bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku rolnictwo. Ekoschematy będą miały charakter dobrowolnej dla rolników (ale obowiązkowej do wprowadzenia w Planie) rocznej płatności. Państwa członkowskie będą zobowiązane do przeznaczenia na ten instrument co najmniej 20% płatności bezpośrednich. Instrument ten będzie tak zaprojektowany, aby w jak największym stopniu realizować korzyści środowiskowe i potrzeby rolników, a także aby zapewnić absorpcję środków, które muszą być zagospodarowane w ramach tego celu” – głosi definicja.

Warunkiem przyznania płatności jest podjęcie się przez rolnika realizacji co najmniej jednego ekoschematu z listy praktyk na gruntach rolnych kwalifikujących się do płatności i spełnienie przez niego wymagań określonych dla tej praktyki. Płatność byłaby przyznawana do powierzchni, na której realizowana byłaby dana praktyka. W niektórych przypadkach, ze względu na charakter proponowanych praktyk, płatność byłaby przyznawana do całkowitej powierzchni gruntów ornych/użytków rolnych w gospodarstwie, np. w przypadku praktyki opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego, czy korzystnej struktury upraw.

Przewiduje się wprowadzenie odrębnych stawek płatności dla poszczególnych praktyk, ale wysokość wsparcia nie jest jeszcze znana.

W ramach prac nad zaproponowaną listą ekoschematów resort rolnictwa przeprowadził spotkania konsultacyjno – eksperckie z udziałem przedstawicieli instytutów naukowych, ośrodków doradztwa rolniczego, ARiMR, resortu środowiska i organizacji branżowych, a także przeprowadzono ankietę on-line mającą na celu ocenę potencjalnego zainteresowania wybranymi praktykami.

Jakie rodzaje płatności bezpośrednich będą w nowej WPR?

Ostatecznie w Planie znalazły się następujące ekoschematy:

Obszary z roślinami miododajnymi:

− Wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych z określonej listy, przy czym gatunki typowo uprawne mogą być wysiewane wyłącznie w mieszance z pozostałymi (nieuprawnymi) gatunkami roślin i nie mogą dominować w mieszance. Dopuszcza się udział traw lub innych zielnych roślin pastewnych w mieszance pod warunkiem, że nie są one dominujące.

− Zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) w terminie do 30 września.

− Zakaz stosowania środków ochrony roślin.

Zimowe pożytki dla ptaków:

− Wysiew we wsiewce, wraz ze zbożem jarym, przynajmniej dwóch gatunków roślin stanowiących źródło pokarmu i miejsce schronienia dla ptaków w okresie jesiennozimowym, m.in. takich gatunków jak len, komosa ryżowa, rzepak, jarmuż, w określonej ilości.

− Pozostawienie zboża wraz ze wsiewkami na polu na okres jesienno-zimowy do luty/marzec następnego roku.

− Zakaz stosowania środków ochrony roślin po wysiewie roślin.

Ekstensywny wypas na TUZ z obsadą zwierząt

− Obsada zwierząt trawożernych (bydło, kozy, owce, konie) wynosi co najmniej 0,5 DJP/ha TUZ i maksymalnie 1,5 DJP/ha TUZ.

Zielone ścierniska

− Pozostawienie po zbiorze: zboża, mieszanki zbożowej lub mieszanki zbożowostrączkowej, ścierniska do 15 marca następnego roku.

− Zakaz stosowania środków ochrony roślin i innych zabiegów agrotechnicznych po zbiorze rośliny uprawianej w plonie głównym.

Międzyplony ozime

− Utrzymanie międzyplonu ozimego w terminie co najmniej od dnia 1 października do co najmniej 15 lutego; W okresie utrzymania międzyplonu dopuszcza się jego wcześniejszą likwidację poprzez zmulczowanie i pozostawienie mulczu na polu do co najmniej 15 lutego;

− Zakaz stosowania środków ochrony roślin przez okres utrzymania międzyplonu ozimego;

− Po okresie utrzymania międzyplonu ozimego, obowiązek jego przykrycia/wymieszania (rozdrobnienie i przyoranie, wymieszanie z wierzchnią warstwą gleby, podorywka, talerzowanie, inne)

Wsiewki śródplonowe

− Wysiew traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych (w tym mieszanek traw z bobowatymi drobnonasiennymi oraz mieszanek bobowatych drobnonasiennych) w uprawę główną.

− Termin wysiewu: w terminie wysiewu uprawy jarej lub wiosną w rosnącą roślinę ozimą.

− Okres pozostawienia na polu: do czasu wysiewu następnej uprawy głównej.

Dopuszcza się pozostawienie wsiewki jako uprawa główna w roku następnym.

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia z wykorzystaniem narzędzia FaST

− Wariant podstawowy (bez wapnowania, w przypadku, gdy wyniki próbek gleby nie wskazują na potrzebę zastosowania wapnowania): Opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego do powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby określającej dawki składników pokarmowych (N, P, K oraz potrzeby wapnowania)

− Wariant z wapnowaniem: Obejmuje opisany wyżej zakres podstawowy rozszerzony o zastosowanie wapnowania, którego potrzeba wynika z przeprowadzonych w ramach wariantu podstawowego badań gleby.

Korzystna struktura upraw:

Uprawa co najmniej 3 różnych gatunków upraw, przy czym:

− co najmniej 25% w strukturze zasiewów stanowią uprawy gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej,

− udział zbóż nie przekracza 50%, a udział roślin okopowych nie przekracza 25%.

Prowadzenie zrównoważonego gospodarowania na wszystkich użytkach rolnych w gospodarstwie [praktyka niedostępna dla rolników, którzy realizują praktykę ekstensywny wypas na TUZ z obsadą zwierząt]

− Na wszystkich użytkach rolnych w gospodarstwie prowadzi się zrównoważoną gospodarkę nawozowo-paszową określoną obsadą zwierząt w granicach np. od 0,5 do 1,5 DJP/ ha UR.

Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin:

− Prowadzenie w danym roku uprawy zgodnie z metodyką integrowanej produkcji roślin dla danego rodzaju uprawy, potwierdzone certyfikatem Integrowanej Produkcji.

Praktyki ograniczające emisję amoniaku:

− Przyorywanie obornika na gruntach ornych w ciągu 4 godzin od aplikacji. Realizacja tej praktyki będzie potwierdzana przez rolnika za pomocą tzn. zdjęcia geotagowanego przy wykorzystaniu aplikacji udostępnionej przez ARiMR.

− Rozlewanie gnojowicy innymi metodami niż rozbryzgowo. Minimalizowanie strat amoniaku poprzez rozlewanie gnojowicy na gruntach ornych metodami innymi niż rozbryzgowo: iniekcja płytka z wykorzystaniem aplikatorów wyposażonych w redlice tarczowe albo aplikacja do gleby z zastosowaniem wozów asenizacyjnych z płozami.

Uproszczone systemy uprawy:

− Na gruntach ornych prowadzona jest uprawa uproszczona w formie następujących praktyk:

✓ uprawa konserwująca bezorkowa z mulczowaniem lub

✓ uprawa uproszczona lub

✓ uprawa pasowa.

Pasy uprawne wolne od środków ochrony roślin i nawozów:

− Pomoc jest przyznawana do upraw na gruntach ornych, na których pozostawiono co najmniej dwa pasy wolne od środków ochrony roślin i nawozów, zajmujące co najmniej 20% działki rolnej. Co najmniej jeden pas musi znajdować się wewnątrz uprawy rolnej.

− Pasy:

✓ jeśli znajdują się wewnątrz uprawy, to powinny mieć szerokość minimum 9 m,

✓ jeżeli uprawa rolna przylega do granicy lasu, to jeden z pasów musi przebiegać wzdłuż całej granicy rolno-leśnej i mieć szerokość minimum 6 m,

✓ nie mogą do siebie przylegać,

✓ powinny być obsiane innym gatunkiem niż pozostała część działki rolnej.

− Utworzone na polu pasy mogą mieć charakter rotacyjny (w cyklu rocznym).

− Na wydzielonych pasach obowiązuje:

✓ zakaz stosowania nawozów mineralnych,

✓ zakaz stosowania środków ochrony roślin,

✓ zakaz stosowania komunalnych osadów ściekowych,

✓ zakaz składowania obornika, słomy, siana, odpadów.

Zagospodarowanie resztek pożniwnych i poplonowych w formie mulczu (matowania).

Pozostawienie co najmniej do końca lutego w formie mulczu resztek pozbiorowych (ściernisko, rozdrobniona słoma po zbiorach zbóż, kukurydzy, rzepaku i innych roślin zbieranych kombajnem, w tym także inne resztki pozbiorowe i roślinne pozostawiane na okres jesienno – zimowy: liście buraków, biomasa międzyplonów). Pozostawiona biomasa powinna być rozdrobiona i w miarę możliwości równomiernie rozmieszczona na powierzchni gleby; W przypadku międzyplonów ścierniskowych dopuszcza się pozostawienie biomasy nierozdrobnionej do wiosny.

Stała okrywa roślinna w międzyrzędziach w uprawach sadowniczych

Zadrzewienia śródpolne i systemy rolno-leśne

− Utrzymanie na gruncie rolnym zadrzewień i systemów rolno-leśnych założonych w ramach Inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów (z art. 68 projektu rozporządzenia o planach strategicznych).

Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych [praktyka dostępna jedynie dla rolników, którzy równolegle realizują wybrane pakiety przyrodnicze związane z zachowaniem cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk zagrożonych gatunków ptaków w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 r. oraz zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach Planu Strategicznego 2023-2027 lub praktykę ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych w ramach ekoschematów].

