Czy zostały określone ramy prawne dla funkcjonowania rolnictwa regeneratywnego? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i jednoznaczna.

Nie ma przepisów wprost adresowanych do rolników i zebranych w jednym akcie prawnym, który byłby zatytułowany np. „Rolnictwo regeneratywne (węglowe) – zasady, metody i pomoc finansowa”. Takiego aktu prawnego nie ma i zapewne nie zostanie on stworzony w najbliższym czasie i opublikowany.

Porozumienie paryskie

Skutki zmian klimatycznych są już odczuwalne na całym świecie – ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze, fale upałów, ulewne deszcze, powodzie i obsunięcia się ziemi, stają się coraz częstsze, również w Europie. Inne konsekwencje szybko zmieniającego się klimatu to wzrost poziomu mórz, zakwaszenie oceanów i utrata różnorodności biologicznej.

Aby ograniczyć wzrost średniej globalnej temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza – progu, który Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) określił jako bezpieczny – niezbędne jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do połowy XXI wieku. Ten cel jest też zapisany w porozumieniu paryskim, podpisanym przez 195 krajów, w tym UE. Według porozumienia, żeby osiągnąć długoterminowy cel dotyczący globalnej średniej temperatury, sygnatariusze zobowiązują się do dokonania m.in. szybkiej redukcji globalnego poziomu emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą naukową, aby do drugiej połowy XXI w. osiągnąć neutralność emisyjną (...).