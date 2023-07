Jakie powinny być proporcje zbóż i bobowatych w ekoschemacie zróżnicowana struktura upraw? Jak to na polu wykonać? Jakie mogą być mieszanki? Jak to będzie sprawdzane? - napisał do redakcji rolnik. Wyjaśniamy.

Zróżnicowana struktura upraw jest jedną z 8 praktyk ekoschematu Rolnictwo węglowe. Jej celem jest poprawa jakości gleby i odbudowa materii organicznej poprzez wzbogacenie struktury upraw o gatunki roślin, które wpływają na dodatni bilans materii organicznej oraz na zwiększanie się różnorodności biologicznej. Ponadto, wymóg udziału co najmniej trzech różnych upraw w gospodarstwie przyczyni się do ograniczania monokultur na gruntach ornych czyli do ochrony różnorodności biologicznej.

Wymagana struktura zasiewów na gruntach będących w posiadaniu rolnika została określona następująco:

Udział uprawy, która zajmuje największą powierzchnię gruntów ornych w gospodarstwie, nie przekracza 65% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie, Udział najmniejszej uprawy, nie może być mniejszy niż 10% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie – w przypadku uprawiania trzech upraw, Udział pozostałych upraw łącznie, innych niż dwie największe uprawy, nie może być mniejszy niż 10% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie – w przypadku uprawiania więcej niż trzech upraw. Udział upraw mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej stanowi co najmniej 20% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie, przy czym w przypadku mieszanek bobowatych ze zbożami, zboża te nie są dominujące w mieszance. Udział zbóż nie przekracza 65% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. Udział upraw mających ujemny wpływ na bilans glebowej materii organicznej nie przekracza 30% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.

Właśnie punktu 4, a konkretnie określenia punktu dominacji, dotyczyło pytanie rolnika.

Resort rolnictwa wyjaśnia

- MRiRW uprzejmie informuje, że jednym z wymogów przedmiotowej praktyki jest zapewnienie w strukturze zasiewów udziału upraw mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej na poziomie co najmniej 20%. Rodzaje upraw kwalifikujących się do tej kategorii zostały określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie ekoschematów.

Jedną z nich stanowią mieszanki bobowatych ze zbożami, przy czym rozporządzenie wskazuje, że zboża nie mogą dominować w tej mieszance. W przypadku kontroli działek rolnych, na których została zadeklarowana mieszanka zbóż z bobowatymi, weryfikacji na polu podlegać będzie to, czy udział gatunków zbożowych nie jest dominujący, tj. czy zboża nie przeważą w tej mieszance np. powodując zanikanie roślin z gatunku bobowatych - czytamy w odpowiedzi Wydziału Prasowego Departamentu Komunikacji i Promocji MRiRW.

Wystarczy wizualna ocena mieszanki na polu

Jednocześnie resort rolnictwa zaznacza, że zapisy rozporządzenia nie precyzują procentowego udziału poszczególnych gatunków w składzie mieszanki.