Jakie są uwagi KE do polskiego Planu Strategicznego?

Jakie uwagi ma Komisja Europejska, do przesłanego w grudniu 2021 r., polskiego Planu Strategicznego? I czy komisarz Wojciechowski doczekał się uwag do KPS ze strony ministra Ardanowskiego?

Komisja Europejska, zgodnie z zapowiedzią, wysłała krajom członkowskim uwagi do Krajowych Planów Strategicznych, które zastąpią PROW od 1 stycznia 2023 roku.

Jakie konkretnie uwagi ma KE do polskiego Planu Strategicznego?

Zapytany o tę kwestię w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa stwierdził: - To nie są zastrzeżenia, które powodowałyby, że ten Plan nie zostanie przyjęty. Polski KPS wymaga poprawy tak, jak 19 pozostałych.

Komisarz przyznał, że w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, zwrócił się do państw członkowskich z dodatkową prośbą o ponowne przejrzenie planów strategicznych w kontekście zachowania bezpieczeństwa żywnościowego, które trzeba traktować w tych okolicznościach strategicznie.

- Bezpieczeństwo żywnościowe musimy dziś postawić na równi z bezpieczeństwem obronnym i bezpieczeństwem energetycznym. To też musi mieć swój wyraz w planach strategicznych - dodał.

Obecny na konferencji Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa przyznał natomiast, że z wieloma uwagi KE do polskiego KPS już dziś się zgadza.

- KPS był konstruowany już rok temu, dziś mamy zupełnie inne warunki (geopolityczne - dop. redakcji). Większą uwagę należy zwrócić na odnawialne źródła energii, z czym w pełni się zgadzam, jak również na wykorzystanie nawozów naturalnych, których być może nie docenialiśmy przed kryzysem wojennym, a w tym kierunku idą uwagi KE - stwierdził wicepremier Kowalczyk.

- Z mojej perspektywy, polski KPS jest warty przemyślenia w dwóch kluczowych sprawach - dodał Janusz Wojciechowski: - Po pierwsze to dobrostan zwierząt, można tam zrobić więcej. I przy pomocy płatności dobrostanowych w pierwszym filarze jako ekoschematy, i drugim - jako działanie rolno-środowiskowe albo działanie inwestycyjne - można rzeczywiście zatrzymać upadek hodowli w Polsce, a nawet odbudować hodowlę w części małych i średnich gospodarstw.

Druga sprawa to - zdaniem komisarza - rolnictwo węglowe, a więc obornik, słoma pozostawiona w glebie, poplony. - Te elementy są polskim planie strategicznym, ale może warto je jakoś zebrać i zrobić z tego kompleksowe podejście - zaznaczył Wojciechowski.

- W przyszłości rolnictwo węglowe to będą dodatkowe zarobki dla rolników roślinnych. Będziemy to mierzyć i płacić rolnikom za to, że absorbują dwutlenek węgla w glebie dzięki swoim praktykom. Pod koniec roku znany będzie projekt rozporządzenia w tej sprawie - dodał.

Komisarz Wojciechowski nie doczekał się opinii o KPS od ministra Ardanowskiego

Przy okazji warto przypomnieć, że w styczniu Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa poprosił o opinię o Krajowym Planie Strategicznym Jana Krzysztofa Ardanowskiego, byłego ministra rolnictwa, a aktualnie przewodniczący Rady ds. Rolnictwa przy Prezydencie RP.

Minister Ardanowski dał się - jak dotychczas - poznać publicznie jako stanowczy przeciwnik Zielonego Ładu, na założeniach której to strategii musiał być - jak wiadomo - oparty polski KPS.

- Niestety do tej pory nie doczekałem się na tę opinię - przyznał na dzisiejszej konferencji prasowej komisarz Wojciechowski.