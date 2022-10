Polska ma do dyspozycji w latach 2023-27 ok. 25 mld euro. Mądre i dobre wykorzystanie tych środków jest wielkim narodowym wyzwanie w rolnictwie – mówił podczas sesji inauguracyjnej Narodowych Wyzwań w Rolnictwie 2022 komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Polska jako jeden z pierwszych siedmiu krajów ma już przyjęty Krajowy Plan Strategiczny, reszta państw czeka zatwierdzenie.

Podstawowym, krótkoterminowym wyzwaniem jest wyprowadzenie rolnictwa z kryzysu, w jakim jest pogrążone całe rolnictwo europejskie w związku z agresją Rosji na Ukrainę i trwającą wojną.

Ważną sprawą jest przywrócenie równowagi między produkcją hodowlaną a produkcją roślinną, ponieważ najlepsze i najbardziej odporne, które wykorzystują łączą te dziedziny produkcji i wykorzystują własne swoje zasoby.

Polskie i włoskie rolnictwo mają podobny potencjał rolniczy, ale wartość dodana rolnictwa włoskiego jest na zdecydowanie wyższym poziomie. Kluczem do sukcesu przetwórstwo w rękach rolników.

W związku z tym wyzwania, które stoją przed rolnictwem, a nawet bardziej przed polityką rolną można rozpatrywać w trzech perspektywach.

Perspektywa krótkoterminowa – wyprowadzenie rolnictwa z kryzysu

Krótkoterminowym wyzwaniem jest wyprowadzenie rolnictwa z kryzysu, w jakim jest pogrążone całe rolnictwo europejskie, głównie w związku z wojną, która dotknęła całą produkcję rolniczą przede wszystkim poprzez wzrost cen nawozów.

Według danych, którymi dysponujemy, porównanie między drugim kwartałem 2021 r. i pierwszym kwartałem 2022 r. pokazuje, że prawie wszędzie w Europie wzrost kosztów był wyższy niż wzrost cen. Tylko w trzech krajach, które są producentami zbóż, wzrost cen nieco wyprzedził wzrost kosztów – są to Czechy, Rumunia i Estonia. W pozostałych krajach te „nożyce cenowe” są niekorzystne dla rolników, w Polsce również, choć nieco mniej niż w przypadku większości państw. Najgorzej jest w krajach prowadzących hodowlę zwierząt, jak Dania, Holandia. Tam wzrost kosztów jest o wiele wyższy niż wzrost cen.

– Polska za zgodą KE udzieliła pomocy nawozowej – mówił komisarz – i to jest jedyny tego typu przykład w Unii Europejskiej. Dzisiaj przygotowujemy w KE komunikat w sprawie nawozów. Podstawowe zadanie: jak pomóc producentom nawozów. Polska jest dużym producentem i importerem nawozów, więc przywiązujemy do tego ogromną wagę. W komunikacie, który przedstawimy 9 listopada, będą przedstawione poszczególne działania, które przewidujemy dla przemysłu nawozowego, ale także pomoc dla rolników i zapewnienie wsparcia na przyszłość. W nieco dłuższa perspektywa bierzemy pod uwagę alternatywne metody nawożenia, jak uniezależnić rolnictwo od nawozów mineralnych. Natomiast w tym krótkim okresie trzeba wesprzeć produkcję nawozów i doprowadzić do obniżenia cen, uznając, że produkcja nawozów jest jednym z aspektów bezpieczeństwa żywnościowego.

Średnia perspektywa – przywrócenie równowagi między produkcją roślinną a hodowlą

W średniej perspektywie, w perspektywie Planu Strategicznego, głównym wyzwaniem jest zatrzymanie procesu likwidacji hodowli, który się odbywa w całej Europie, ale w Polsce niestety wyjątkowo szybko. Komisarz Wojciechowski podkreślił, że według danych ze spisu powszechnego w 2010 r. w Polsce było 914 tys. gospodarstw łączących produkcję roślinną i hodowlę, a 2020 r. takich gospodarstw jest już tylko 574 tys., czyli w ciągu dekady zniknęło 340 tys. gospodarstw. To ma negatywne następstwa, ponieważ wytrąca produkcję z równowagi, ponieważ niezwykle ważne jest łączenie produkcji hodowlanej z produkcją roślinną. Takie gospodarstwa są najlepsze i najbardziej odporne, które wykorzystują swoje pasze i zasoby.

– To trzeba odbudowywać. To jest trudne zadanie i dlatego tak bardzo postawiliśmy w Planie Strategicznym na odbudowę i rozwój hodowli. Z tych 25 mld euro na najbliższe 5 lat do gospodarstw hodowlanych trafi prawie 4 mld (3,8 mld). To jest ogromna zmiana – to są kryteria dobrostanowe, dosyć łatwe do spełnienia i stopniowane. Tu dziękuję bardzo hodowcom i przedstawicielom organizacji hodowlanych, ponieważ to we współpracy z nimi powstały te ustalenia i na pewno pomogą w odbudowie polskiej hodowli. Jest utrzymana płatność powiązana do bydła, jest ekstensywny wypas, są środki na inwestycje w dobrostan – to jest też bardzo ważna zmiana i wielka szansa dla rolników. Myślę, że poprzez te dopłaty do produkcji zwierzęcej zmieniamy politykę rolną tak, że jest ona rzeczywiście adresowana do aktywnych rolników, a najbardziej aktywni są właśnie ci utrzymujący hodowlę zwierząt.

To ogromne wyzwanie – przywrócenie równowagi między produkcją hodowlaną a produkcją roślinną – mówił Janusz Wojciechowski.

Wyzwanie długoterminowe – wartość dodatkowa w produkcji rolniczej

– W Polsce wielokrotnie zachwycamy się, i słusznie, że mamy taki wysoki eksport żywności. W tym roku to jest nawet ok. 30 mld euro w ciągu roku – przypomniał komisarz Wojciechowski. – Znakomity wynik. Trzeba jednak wiedzieć, ile z tego ma samo rolnictwo. Globalna wartość produkcji w Polsce to jest ok. 25 mld euro, a wartość dodana, czyli tak, która pokazuje, ile z tej produkcji pozostaje u rolników, jest w granicach ok. 10 mld euro. I tu Polska bardzo się różni pod tym względem np. od Włoch, które mają bardzo podobny potencjał rolniczy, nieco mniej ziemi, podobną strukturę gospodarstw (w obu przypadkach średnie gospodarstwo 11 ha), a tam jednak dodana wartość rolnicza jest jednak ok. 30 mld euro.

Poniżej prezentujemy wykresy porównujące strukturę polskiego i włoskiego rolnictwa, o której mówił komisarz Janusz Wojciechowski. Wykresy pokazują potencjał polskiego rolnictwa, to, ile Polacy produkują, czyli udział procentowy w strukturze całej UE. Polski potencjał jest stosunkowo wysoki, natomiast wartość dodana jest bardzo niska.

Udział polskiego rolnictwa w UE27 (źródło: KE)

Udział rolnictwa Włoch w UE27 (źródło: KE)

Komisarz wyjaśnił, że należy tę sytuację rozumieć tak, że polscy rolnicy produkują dużo i dobrze, natomiast nie czerpią z tego wystarczających korzyści dla siebie. Włosi mają odwrotnie – wartość dodana, która trafia do rolników, jest dużo większa, powyżej potencjału produkcyjnego i udziału w produkcji rolniczej. Z czego bierze się ta różnica?

– Przede wszystkim z tego z tego, że mają rozwinięte przetwórstwo. Przetwórstwo w rękach rolników – to jest klucz do sukcesu. Rolnicy włoscy nie sprzedają winogron, tylko wino. Mają własne spółdzielnie i przetwarzają. I w ten sposób ta wartość dodana zostaje w ich kieszeniach. W Polsce jest ogromny potencjał – rozwój przetwórstwa, sprzedaży lokalnej i detalicznej, który już się dzieje, ale to jest długofalowy proces. To trzeba zrobić, ale należy wiedzieć, do czego zmierzamy – do zwiększenia udziału rolników w tej wartości dodanej. Rolnicy wykonują ciężką pracę, za którą jesteśmy im bardzo wdzięczni. Zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe i eksport, ale rolnicy muszą więcej z tego mieć – podsumował wystąpienie komisarz UE ds. rolnictwa.