Miał być „Program odbudowy gospodarstw, które ucierpiały wskutek ASF – plan na przyszłość, a nie tylko doraźna pomoc”. Jest „Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie. Instrumenty obecnie dostępne i planowane do uruchomienia”.

Instrumenty obecnie dostępne znamy. Czytelnicy chcący je sobie przypomnieć i powspominać ich efekty znajdą je w załączonym planie.

A co planuje się zrobić w przyszłości?

Przeanalizujmy.

Bioasekuracja

Tu pierwsze zaskoczenie. „Nowe instrumenty (do uruchomienia) <Refundacja wydatków poniesionych w ramach dostosowania gospodarstw do wymogów bioasekuracji – pomoc de minimis>” – podano.

Niby nowy instrument, a jakby znany od 2015 roku – i dostępny tylko dla właścicieli co najmniej 50 świń, czego nie dodano.

Zapowiedziano kolejny nabór wniosków - potrwa od 6 do 27 sierpnia 2021 r.

Eliminacja różnic w cenie skupu

Tu jako nowość zaprezentowano też znaną „Pomoc w formie wyrównania kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń”.

„Kwota pomocy stanowi:

- różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych we wskazanym we wniosku kwartale i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w kolejnych trzech latach przed rokiem, którego kwartał został objęty wnioskiem,

- albo średnią liczbę świń sprzedanych w tym samym kwartale w ciągu trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, którego kwartał został objęty wnioskiem, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wartości sprzedaży świń uzyskanej w tym okresie” – podano, cokolwiek miałoby to znaczyć, być może autor programu wie i kiedyś powie.

Jedno wiadomo na pewno: ten program pomocy wymaga zgłoszenia do Komisji Europejskiej, a po jej akceptacji uruchamiany będzie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, w którym określony jest okres, za który udzielana jest pomoc oraz termin naboru wniosków.

Ta forma pomocy też nie jest niczym nowym, ćwiczyliśmy już to i wiemy, że tak można – i że do odrodzenia gospodarstw to nie doprowadziło.

Terminu uruchomienia teraz takiej pomocy nie podano, nie poinformowano, czy ewentualne konkretne plany jej uruchomienia zgłoszono do KE.

Osłona finansowa zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych

Tu nie zaproponowano nic nowego. Trwa „nabór ciągły” wniosków, można występować o pożyczki na zaległe zobowiązania, ich wysokość jest uzależniona od liczby utrzymywanych świń.

Odbudowa pogłowia świń

Tu nowością ma być kredyt preferencyjny na odbudowę stada świń. Jak podano, okres kredytowania - do 10 lat, przewidziana jest dopłata do oprocentowania kredytu lub częściowa spłata kapitału (ilość rat kapitału i wysokość do ustalenia np. I rata w wysokości 30% kapitału) – pomoc de minimis w rolnictwie.

Kwota kredytu ma być zróżnicowana w zależności od liczebności stada świń utrzymywanych średniorocznie w roku poprzedzającym rok, w którym wydana została decyzja powiatowego lekarza weterynarii nakazująca zabicie lub ubój świń oraz zakazująca ich utrzymywania w gospodarstwie/siedzibie stada, tj. kwota kredytu nie może wynosić więcej niż:

1) 50.000 zł na siedzibę stada, w której. było utrzymywanych średniorocznie do 50 sztuk świń;

2) 100.000 zł na siedzibę stada, w której było utrzymywanych średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń;

3) 500.000 zł na siedzibę stada, w której było utrzymywanych średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń;

4) 800.000 zł na siedzibę stada, w której było utrzymywanych średniorocznie powyżej 500 do 1000 sztuk świń;

5) 1.500.000 zł na siedzibę stada, w której było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1000 sztuk świń.

„Kredyt można przeznaczyć na sfinansowanie zakupu stada podstawowego świń lub stada obrotowego świń, a także innych rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej w celu wznowienia produkcji świń (np. czyszczenie i dezynfekcja chlewni, pasze, opieka weterynaryjna, koszty energii elektrycznej, ogrzewania) oraz nakładów inwestycyjnych na zakup maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie chlewni oraz ciągników rolniczych i innych maszyn służących do prowadzenia produkcji świń” - podano.

”Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona nie więcej niż o 3,5 p.p. (przy WIBOR 0,21% całkowite oprocentowanie kredytu wynosi 3,71 %). Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.

Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:

1) Kredytobiorcę w wysokości 0,7 oprocentowania, jednak nie mniej niż 1%,

2) Agencję – w pozostałej części (0,3 do 0,5 całkowitego oprocentowania kredytu).

W przypadku częściowej spłaty kapitału oprocentowanie ustala bank, a Agencja spłaca część kapitału za kredytobiorcę” – podano.

Nie ma informacji o terminie uruchomienia tej pomocy.

Wiadomo jednak, że przy zaciąganiu kredytu wymagany będzie dokument potwierdzający możliwość wznowienia produkcji.

A więc - nieprędko.

Przetwórstwo/skracanie łańcucha dostaw

Tu nowe instrumenty przewidziano w ramach Krajowego Planu Operacyjnego – a więc też trzeba na nie poczekać – nie wiadomo jak długo, wiadomo tylko, że inwestycje z KPO trzeba zakończyć w połowie 2026 roku.

Zapowiedziano:

„W ramach Komponentu A KPO <Odporność i konkurencyjność gospodarki>, na działanie A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu, w odniesieniu do przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolno-spożywczych zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 mld euro.”

Inwestycje mają dotyczyć:

- małych przetwórców i rolników – ryczałt, pieniądze będą m.in. na budowę lub wynajem miejsc do sprzedaży bezpośredniej, zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania i przechowywania produktów; zakup specjalistycznych środków transportu do sprzedaży obwoźnej lub transportu w warunkach chłodniczych;

- mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego na podobne jak wyżej cele, refundacja 50 proc. kosztów.

Te zadania wymagają oczywiście odpowiedniej informacji – zaplanowano więc szkolenia, a KOWR zakupił domenę – www.solidarnizrolnikami.pl – na której zapowiedziano zebranie z sieci wszystkich informacji o ASF.

Program w załączniku.