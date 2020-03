Jest stan epidemii, będzie tarcza antykryzysowa

Już nie zagrożenie epidemią, ale epidemia – to zmiana ogłoszona dziś wieczorem przez premiera.

Nie podano spodziewanej decyzji odnośnie do przyszłotygodniowego posiedzenia Sejmu – kolejne posiedzenie Prezydium Sejmu w tej sprawie odbędzie się po niedzieli.

Więcej: Ruszy pomoc de minimis?

Dziś projekt tarczy antykryzysowej trafił do prezydenta, w przyszłym tygodniu zajmie się nim Sejm, jak zapowiedziano. Szczegółów tarczy, także w kontekście pomocy dla rolników, wciąż nie podaje się.

Prezydent w orędziu uznał projekt za wyjątkowy, zapowiedział na poniedziałek Radę Bezpieczeństwa Narodowego w tej sprawie.

Zapowiedziano też ogłoszenie listy produktów z cenami regulowanymi. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że poprzez ustawę "antylichwiarską" prowadzona będzie walka z sytuacją, w której ceny w sklepach "są czasem kilkukrotnie wyższe niż kilka dni temu". - To jest żerowanie na obecnej sytuacji pandemii, żeby temu zapobiegać, chcemy doprowadzić do sytuacji, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta i inne urzędy regulujące ceny, będą czuwały we właściwy sposób nad rynkiem od strony cen proponowanych przez przedsiębiorców - stwierdził premier.

Jak mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski, „odgórne regulowanie cen produktów jest zawsze bardzo delikatną operacją". - Myśmy w tej chwili zlecili analizy, jak w ogóle kształtowały się ceny tych poszczególnych kategorii produktów w przeciągu ostatniego roku. Dostaniemy je niezwłocznie i będziemy przymierzali się wtedy do publikacji takich cen regulowanych odgórnie - poinformował.

Wiadomo, że zajęcia szkolne zawieszono do Wielkiejnocy.