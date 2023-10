Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa powiedział w rozmowie z Farmerem, że w tym miesiącu powinna zapaść decyzje w sprawie wprowadzenia unijnych dopłat do eksportu zbóż i rzepaku z Ukrainy.

Dotacje unijne mają być adresowane do eksporterów, którzy sprzedawali by zboża przez porty morskie, nie tylko ukraińskie porty.

Jednostronne polskie embargo na ukraiński eksport nie jest dobrym rozwiązaniem. Sprawia ono, że polskie ziarno musi konkurować z ukraińskim na innych rynkach, w tym m.in. na rynku niemieckim. Polska nie została za nie ukarana.

Wojciechowski przedstawił propozycję, jak rozwiązać problem handlu zbożem z Ukrainą. Wg niego Ukraina powinna otrzymać pomoc unijną w postaci dopłat do eksportu, ale tylko przez porty morskie. Ukraińcy mogliby dofinansować swoich eksporterów, którzy sprzedawaliby zboże przez porty.

Embargo nie rozwiązuje problemu

Sam zakaz przygraniczny nie rozwiązuje wszystkich problemów w Unii Europejskiej. Otóż polskie ziarno które, przejedzie przez Polskę np. na rynek niemiecki będzie musiało konkurować z ziarnem pochodzącym z Ukrainy. – Nie tracę nadziei, że moje rozwiązanie ostatecznie zostanie przyjęte – oświadczył komisarz.

Obecnie czekamy jeszcze na przedstawienie różnych propozycji przez stronę ukraińską na rozwiązania dla handlu przygranicznego, ale te wszystkie przedstawiane koncepcje, m.in. mówiące o licencjonowaniu handlu nie są dobrym rozwiązaniem.

Kiedy zostaną wprowadzone dopłaty do eksportu zbóż przez porty morskie? – Wiele powinno wyjaśnić się w najbliższych dniach – uważa Janusz Wojciechowski. W jego opinii wiele zależy od samej Ukrainy. – Jeszcze w październiku powinna być decyzja w tej sprawie – dodaje. O jakich portach mowa? O wszystkie morskie, mogą to być także polskie portu bałtyckie.

Rola komisarza

Udało mi się przekonać Komisję Europejską, Radę i Parlament Europejski, że te ograniczenia w handlu, które zostały wprowadzone 2 maja br. i następnie przedłużone 5 czerwca br. są niezbędne. Ty był precedens, bo nigdy dotychczas w Unii Europejskiej nie było ograniczeń lokalnych w handlu, zawsze zasady były takie same dla wszystkich.

!5 września br. wygasły unijne ograniczenia dotyczące Ukrainy. Wiadomo, co wydarzyło się potem. Polska jednostronnie be zgody Komisji Europejskiej przedłużyła zakaz importu na swoje terytorium m.in. pszenicy, kukurydzy i rzepaku.

Janusz Wojciechowski żałuję, że Ukraina sama nie wnioskowała o dalsze takie same rozwiązanie, które w jego ocenie sprawdziło się i mocno sprzeciwiała się utrzymaniu zasad obowiązujących przed 15 września br. Przed 15 września eksport ukraiński tylko przez korytarze lądowe w Polsce, Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii nie tylko nie zmalał, ale zwiększył się. Ukraina wysyłała tą drogą ponad 3 mln t płodów rolnych.

Skoro tranzyt lądowy sprawdzał się, czy wobec tego chodziło o zboże i nadal o nie chodzi w sporze Polski z Ukrainą? – Ja nie chcę tutaj snuć, nie byłoby właściwą rzeczą na moim miejscu głosić jakieś teorie – powiedział Janusz Wojciechowski.

Sam Wojciechowski nie chce tego przyznać, ale to właśnie jego rola jest kluczowa w ułożeniu relacji handlowych na linii Unia Europejska – Ukraina. Dotychczas Komisja Europejska – co także zapewne jest jego zasługą – nie podjęła przeciwko Polsce żadnego postępowania karnego wobec wyłamania się naszego kraju z obowiązujących reguł handlowych w UE, wobec naszego jednostronnego embarga na niektóre płody rolne sprowadzane z Ukrainy.

Jak z handlem było?

Wojna u naszych granic to sytuacja, z którą Polska i Unia Europejska nie miały do czynienia od II Wojny Światowej. To jest trudne wyzwanie i wiele spraw potoczyło się w taki sposób, który trudno było przewidywać.

Przed wojną w 2021 roku relacje handlowe z Ukrainą jeśli chodzi o produkty rolne były zupełnie normalne tzn. zrównoważone. Polska sprzedawała na Ukrainę swoje produkty rolne za 850 mln euro, importowała towary za 900 mln euro i nie było problemów z tym handlem, mimo że już od układu stowarzyszeniowego, czyli od 2014 r. dozwolony był eksport m.in. kukurydzy i rzepaku, które już po wybuchu wojny destabilizowały nasz rynek. Dlaczego? Przed wojną Ukraina wysyłała przez Morze Czarne 90% swojego eksportu do krajów trzecich, a w Europie także drogą morską do Hiszpanii czy Holandii. Import z Ukrainy do krajów przygranicznych, do Polski, Rumunii, Słowacji i na Węgry był wtedy minimalny. Sytuacja zmieniła się, gdy wybuchła wojna. Porty ukraińskie były niszczone i są nadal niszczone przez Rosję, która robi to świadomie. Następnie, po agresji Rosji rozpoczął się spekulacyjny handel przygraniczny, spekulacyjny, ale legalny, który wynikał m.in. ze spadku cen zbóż i rzepaku w Ukrainie.

Płody rolne są kluczowym składnikiem Produktu Krajowego Brutto Ukrainy. Ich eksport do Unii Europejskiej sięgnął wartości 13 mld euro w 2022 r. Płody rolne stanowiły blisko połowę wartości całego eksportu Ukrainy do UE, który wyniósł 28 mld euro.

Janusz Wojciechowski w rozmowie z Farmerem mówi więcej o perspektywie handlu na linii Unia Europejska – Ukraina. Rozmawialiśmy z komisarzem także o perspektywie wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. – Polska powinna takie członkostwo wspierać, jednakże powinno ono być poprzedzone negocjacjami – podkreślił Wojciechowski.