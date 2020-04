Jurgiel: Co KE zrobi, aby ratować unijny rynek mleka?

Z powodu trudności eksportowych europejski sektor mleczarski traci 120 mln euro – zauważył europoseł Krzysztof Jurgiel i skierował do KE pytania o planowane czynności zaradcze.

Jak podał były minister rolnictwa, pandemia COVID-19 spowodowała znaczne zmniejszenie popytu UE i krajów spoza UE na produkty mleczne, co stanowi poważne zagrożenie dla sektora mleczarskiego UE. „Sytuacja na tym rynku, w ostatnim roku stabilna, zmieniła się: drastyczny spadek cen, trudności w eksporcie produktów, gwałtowny wzrost cen opakowań, wzrost cen frachtów czyni nieopłacalny eksport do krajów trzecich” – podkreślił poseł i dodał, że ograniczenie konsumpcji, spowodowane m.in całkowitą utratą rynku z sektora hotelarskiego i gastronomicznego, powoduje realne niebezpieczeństwo dla rolników i przetwórców.

W związku z tym europoseł pytał:

„1. W jaki sposób Komisja planuje dalej zapewniać sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku, biorąc pod uwagę wprowadzane przez niektóre państwa ograniczenia związane z zamykaniem granic i obowiązkiem pozostawania w kwarantannie dla pracowników poruszających się między państwami członkowskimi oraz zapewnić, że ten rynek nie będzie przedmiotem niepotrzebnych w sytuacji występowania siły wyższej ograniczeń wynikających z prawa konkurencji?

2. Czy zostanie uruchomiona możliwość prywatnego przechowywania wszystkich produktów mlecznych (SMP, masła, wszystkich rodzajów serów, mrożonego mleka lub twarogu bawolego) w celu uzupełnienia interwencji publicznej? Przy jakim poziomie strat Komisja planuje uruchomienie interwencyjnego skupu SMP?

3. Czy Komisja planuje przeznaczyć dodatkowe środki na wsparcie działań związanych z utratą rynków eksportowych na skutek COVID-19?”

