Jurgiel: „Nie” dla rezolucji PE w sprawie bioróżnorodności

Europoseł Krzysztof Jurgiel wskazuje, że unijne dążenie do ekologizacji rolnictwa faworyzuje starsze, bogatsze kraje Unii, którym łatwiej będzie ten cel osiągnąć.

Jak już informowaliśmy, PE ogromną większością głosów (515 za przy 90 głosach przeciwko i 86 wstrzymujących się) przyjął rezolucję dotyczącą bioróżnorodności.

Jak informuje biuro poselskie europosła, Krzysztof Jurgiel głosował przeciwko rezolucji ws. unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności ze względu na jej następujące zapisy:

• poparcie w rezolucji ambitnych celów zawartych w strategii: celu ochrony obszarowej 30% powierzchni UE, w tym ochrony ścisłej 10% powierzchni UE. Ponadto strategia nie definiuje pojęć „ochrony ścisłej” czy „starych lasów”, które mają być chronione.

• Zapisy odnoszące się do lasów wkraczają w kompetencje państw członkowskich dotyczące leśnictwa. Grupa EKR, wraz z grupą EPL, złożyły poprawki wskazujące na konieczność poszanowania kompetencji państw członkowskich, jednak nawet te zmiany w tekście nie równoważą wystarczająco zapisów rezolucji dotyczących lasów.

• W tekście rezolucji zawarto ustęp wzywający Komisję do zakazu stosowania glifosatu od 2022 roku. Niemniej jednak brak jest wystarczających badań wykazujących szkodliwość glifosatu, a na obecny moment rolnicy nie mają dla tej substancji żadnej rozsądnej alternatywy.

• Strategia zakłada, że 25% gospodarstw rolnych do 2030 r. ma się stać gospodarstwami ekologicznymi. Przy obecnych różnicach w stawkach płatności bezpośrednich między młodszymi a starszymi państwami członkowskimi takie podejście faworyzuje starsze, bogatsze kraje Unii, którym łatwiej będzie ten cel osiągnąć. Obecnie jedynie 3.5% gospodarstw w Polsce to gospodarstwa ekologiczne.

• Rezolucja popiera restrykcyjne wymagania dotyczące ograniczania stosowania pestycydów (o 50% do 2030 r.), jednak strategia nie precyzuje, w jaki sposób cel ten ma być liczony: biorąc pod uwagę całą UE czy każde państwo z osobna? Średnie zużycie pestycydów znacznie różni się w poszczególnych państwach członkowskich. Największe roczne zużycie pestycydów odnotowuje się w Hiszpanii, Francji i we Włoszech (Eurostat, 2016), podczas gdy np. Polska charakteryzuje się średnim zużyciem pestycydów. Wymóg redukcji stosowania pestycydów o połowę będzie zatem dużo trudniejszy do zrealizowania i bardziej drastyczny w skutkach dla krajów, które już teraz charakteryzują się średnim lub niskim poziomem zużycia tych środków. Ponadto strategia nie bada wpływu ograniczania pestycydów na rolnictwo europejskie i jego konkurencyjność na rynkach światowych. W Polsce przyjmowane są Krajowe plany działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin będące odpowiedzią na zagrożenia związane z niewłaściwym i nadmiernym stosowaniem środków ochrony roślin.

• Rezolucja postuluje, by cele ochrony obszarowej były wiążące i realizowane przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym – nie wiadomo, jak obciążenie realizacją tych celów miałoby być rozłożone pomiędzy państwami członkowskimi oraz w jaki sposób finansowane byłyby działania podejmowane przez państwa członkowskie, a służące realizacji celu unijnego.

• Rezolucja popiera ponadto wiążący cel odbudowy na poziomie 30% obszarów lądowych i morskich UE, realizowany w pełni przez każde państwo członkowskie na całym jego terytorium (punkt 32) – nie wiadomo jednak, jak cel ten miałby być realizowany.

• Rezolucja w punkcie 126 i 127 wzywa do zaprzestania wszelkich dopłat do paliw kopalnianych w kontekście Porozumienia Paryskiego oraz polityki handlowej.

• Punkt 91 rezolucji odnosi się do przepisów dotyczących wykorzystania biomasy do produkcji energii do celów realizacji Europejskiego Prawa Klimatycznego (EPK). Postulat ten odnosi się do polityki klimatycznej i nie został poddany odpowiednim uzgodnieniom podczas procedowania EPK.

