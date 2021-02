Każde padnięcie przeżuwaczy trzeba zgłaszać do weterynarii

Rolnicy z powiatu myśliborskiego tak nie robili – i mają kłopot.

- Jestem hodowcą bydła mięsnego rasy limousine, hodowlę prowadzę od roku 2006. Tydzień temu dostałem wezwanie z policji, iż mam się stawić na przesłuchanie w związku z wykroczeniem z art.42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, bo nie zgłaszałem do weterynarii każdego upadku bydła – opowiada czytelnik. - Otóż udałem się na przesłuchanie i policjant zaproponował mi przyznanie się do winy i przyjęcie mandatu. Oczywiście odmówiłem, gdyż nie czuję się winny. Jak się dowiaduję, powiatowy inspektorat weterynarii podał do organów ścigania jeszcze 70 rolników. Tak ja, jak i inni rolnicy zdumieni jesteśmy działaniem weterynarii, gdyż żaden z nas nie otrzymał żadnego pisma, w którym byłaby mowa, że naszym obowiązkiem jest informowanie weterynarii o każdym upadku zwierzęcia. Nie było żadnej kampanii informacyjnej ze strony inspekcji weterynarii, a przepisy, na które powołuje się weterynaria, mówią jednoznacznie, iż tylko w przypadku podejrzenia lub wystąpienia choroby zakaźnej rolnik ma obowiązek poinformowania inspekcji weterynarii o każdym upadku w gospodarstwie. Mamy wrażenie, iż działania weterynarii mają formę zastraszania rolników, a hodowla w naszym powiecie po prostu im przeszkadza.

Czy jest tak źle? I co mówi ów zapis z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, o którego toczy się bój?

- PLW zgłosił do organów ścigania 24 osoby, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia padnięcia przeżuwacza: krowy, owcy, kozy - potwierdza Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu. - Obowiązek taki wynika z zapisów art. 42. ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2004. Nr 69 poz.625, t.j Dz. U. z 2020 poz. 1421) i dotyczy każdego przypadku padnięcia zwierzęcia: krowy, kozy, owcy. W art. 42. ust. 1a. podano, że posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz. Przepis nie uzależnia tego zgłoszenia od stanu zdrowotnego zwierząt, Należy zgłaszać wszystkie upadki przeżuwaczy, bez względu na przyczynę padnięcia bydła, owcy, kozy. Trzeba też wyjaśnić, że obowiązek zgłaszania podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej dotyczy wszystkich gatunków zwierząt i wynika on z art. 42. ust 1.

I, jak wynika z wyjaśnień, PLW zrobił wszystko, aby powiadomić rolników o tym obowiązku:

- Powiatowy lekarz weterynarii po stwierdzeniu, że posiadacze zwierząt nie zgłaszają faktu padnięcia bydła, kozy, owcy poprosił pracownika BP ARiMR w Dębnie zajmującego się sprawami IRZ o informowanie posiadaczy zwierząt, podczas ich bytności w biurze ARiMR o konieczności zgłaszania faktów upadków przeżuwaczy nie tylko do BP ARiMR, ale również do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Myśliborzu. PLW ponadto zwrócił się do Urzędów Gmin z terenu powiatu myśliborskiego z prośbą o rozkolportowanie wśród hodowców bydła, owiec i kóz, w sposób zwyczajowo przyjęty, pisma PIW.Z913.96.2020 z 16.09.2021, w którym informował o obowiązku zgłaszania faktów padnięcia zwierząt opisanych wyżej gatunków, jak również o konsekwencjach nie zgłaszania upadków przeżuwaczy. Pismo takie przekazano również do ZODR Terenowego Zespołu Doradców w Myśliborzu oraz BP ARiMR w Dębnie. Jednak sytuacja w zakresie zgłaszania upadków przeżuwaczy nie uległa poprawie.

Zatem PLW zgłosił sprawę do organów ścigania – jak zastrzega, nie miał innego wyjścia:

- Nadmieniam, że w przypadku innych wykroczeń powiatowy lekarz weterynarii, zgodnie z przepisami, może sam nakładać mandaty karne za nie wywiązywanie się podmiotów z realizacji obowiązków np. nie zgłoszenia faktu uboju gospodarskiego, nie zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie, szeregu nieprawidłowości w zakresie IRZ. W wypadku nie powiadomienia powiatowego lekarza weterynarii o upadkach przeżuwaczy nie ma on możliwości samodzielnego nakładania mandatu za to wykroczenie i musi skierować sprawę do organów ścigania.

Taką jak powyższa interpretację obowiązujących przepisów potwierdza też Główny Inspektorat Weterynarii.

Czy nasz czytelnik poczuł się przekonany?

- Poczekam na interpretację sądu – zapowiada czytelnik. - W moim przeświadczeniu artykuł 42 tej ustawy dotyczy tylko padnięć spowodowanych przez choroby zakaźne. Nie mam zastrzeżeń co do potrzeby zgłaszania padnięć, ale powinienem być poinformowany o takiej potrzebie, a było to możliwe także w rozmowie, bo często kontaktuję się z inspektoratem weterynarii.

Zatem zapewne do tematu wrócimy…