KE kładzie nacisk na zanieczyszczenie powietrza amoniakiem

Do 2050 r. zanieczyszczenie powietrza w UE ma zostać ograniczone do minimum. Komisja Europejska przedstawiła plan działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby do prawie zera do 2050 r.

W planie działania wezwano sektor rolny UE do szybszej redukcji emisji amoniaku. Według wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, KE będzie ściśle monitorować cele redukcyjne i jeśli to konieczne, wszczynać postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego UE.

Redukcja emisji amoniaku jest uregulowana w unijnej dyrektywie NEC. W planie działania Komisja Europejska wzywa do zrównoważonej hodowli zwierząt. Gdy państwa członkowskie UE nie spełnią wymogów dyrektywy NEC, Komisja Europejska chce zaproponować dalsze przepisy, na przykład dotyczące lepszego gospodarowania gnojowicą.

Jeśli chodzi o dalsze oczyszczanie powietrza, gleby i wody, KE w swoim planie działania odwołuje się do strategii „Od pola do stołu”, zgodnie, z którą do 2030 r. należy zmniejszyć stosowanie nawozów o 20 proc., a ryzykownych pestycydów o 50 proc.

Jak wyjaśnił Timmermans, skwantyfikowane cele strategii są naukowo sprawdzone i wykonalne. Aby lepiej chronić gleby w UE, KE chce wreszcie do końca roku przedstawić odpowiednią strategię. Do tej pory państwa członkowskie UE sprzeciwiały się wspólnym unijnym zasadom ochrony gleby, ponieważ w przeciwieństwie do powietrza i wody ona nie porusza się.