Kiedy będą przetargi ograniczone na dzierżawy z parków narodowych?

Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska poinformowała wczoraj w Sejmie, że trwają prace nad przygotowaniem projektu ustawy o parkach narodowych.

- Celem tej regulacji jest kompleksowe unormowanie działalności parków jako podmiotów instytucjonalnych zarządzających tą najwyższą formą ochrony przyrody - mówiła. - Wobec tego ten akt będzie określał i zadania, i zasady działalności parków, ale też ich organizację.

Wiceminister klimatu zapowiedziała, że powstanie nowy podmiot – Polskie Parki Narodowe. Nowa jednostka będzie obejmowała dyrekcję Polskich Parków Narodowych i wszystkie parki narodowe, a polskie parki będą państwową osobą prawną. Umożliwi to promocję polskiego dziedzictwa przyrodniczego.

- Chcemy, żeby ci pracownicy stali się elitą w naszym kraju, żeby wszyscy byli w służbie parku narodowego, ale żeby też z tego tytułu przysługiwały im właśnie pewnego rodzaju przywileje – zapowiedziała Małgorzata Golińska i dodała: - Będę dążyć do tego, żeby w tej elicie stanowisk kierowniczych nie zajmowały osoby, które w poprzednim systemie współpracowały ze służbami bezpieczeństwa. To jest też – myślę – jedna z ważniejszych kwestii.

Wiceminister zapowiedziała dążenie do wyrównania zarobków w parkach z tymi osiąganymi przez pracowników Lasów Państwowych.

- Ale ta ustawa ma rozwiązać też inne problemy. Między innymi chcemy umożliwić parkom przeprowadzanie przetargów ograniczonych na dzierżawę nieruchomości, chociażby łąk. To jest przykład Biebrzańskiego Parku Narodowego czy słowińskiego, czy „Ujścia Warty”. To jest ważne z punktu widzenia lokalnych rolników, którzy korzystając z możliwości dotarcia do terenów w parku narodowym, mogą wypasać swoje zwierzęta, a z punktu widzenia parku jest to potrzebne działanie ochronne. Niestety dotychczas przez brak takich regulacji często rolnicy przegrywali te przetargi chociażby z prawnikami z dużych miast, z Warszawy czy z Poznania.

Przypomnijmy, że po kontroli dzierżaw parków przeprowadzonej przez NIK zapowiadano przetargi ograniczone – jak podano, prace nad projektem zmian w ustawie o ochronie przyrody trwały od 2019 roku, projekt miał być przedłożony przez rząd do końca tego roku.

- Mamy wielkie wsparcie ze strony i pana premiera, i pana prezydenta, więc liczę na to, że jeszcze w tym roku, pod koniec roku, mam nadzieję, że w grudniu, skierujemy gotowy projekt do prac parlamentu – zapowiedziała teraz wiceminister projekt ustawy o parkach.