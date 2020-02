Kiedy dopłaty do działki - częściowo - ZWRSP?

Działka, o dopłaty na którą zawnioskował nasz czytelnik, okazuje się nad wyraz kłopotliwa – i to nie tylko dla czytelnika, ale dla ARiMR, a także KOWR.





Powód? Czytelnik użytkuje ją od lat (a jego spadkodawcy robili to jeszcze od 1990 roku), ale nie zawarto umowy dzierżawy. A to uniemożliwia otrzymanie dopłat – które jeszcze rok temu agencja przyznała bez oporów.

- W 2019 roku ARiMR wezwała mnie do udokumentowania stanu posiadania – tłumaczy czytelnik. – Tymczasem ja nie mam umowy dzierżawy, działkę odziedziczyłem po dziadkach, którzy nie mieli nawet świadomości, że w jednej trzeciej to nie ich ziemia. Mogę okazać tylko pismo KOWR OT w Warszawie, wskazujące na mnie jako współposiadającego 2/3 udziałów w działce i oświadczenie dyrektora tego oddziału z dnia 16.09.2019 r., że mam prawo do tych płatności.

To tylko pismo i oświadczenie, czy aż udokumentowanie prawa do otrzymania dopłat?

Okazuje się, że bez znaczenia dla ARiMR jest pismo dyrektora KOWR OT stwierdzające, że oddział wyraża zgodę o ubieganie się o przyznanie płatności obszarowych i ONW do działki, której współwłaścicielem jest KOWR. Agencja odmówiła też przesłuchania dyrektora w charakterze świadka, o co zawnioskował czytelnik.

Jest niewzruszona: domaga się umowy dzierżawy w formie pisemnej.

I – jak wynika z informacji otrzymanej od rzecznika prasowego ARiMR – domaga się słusznie. „Właścicielem działek wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest Skarb Państwa. Dzierżawca takich gruntów wskazywany jest w umowie zawieranej wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku użytkowania działek wchodzących w skład ZWRSP, rolnik składający wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, oświadcza w nim, że posiada do tych gruntów tytuł prawny (podpisana umowa na dzierżawę). Oświadczenie rolnika o użytkowaniu gruntów wchodzących w skład ZWRSP nie stanowi tytułu prawnego do tych działek. W przypadku gdy rolnik nie posiada tytułu prawnego do działek należących do ZWRSP, płatności nie przysługują.

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatność bezpośrednia do działki rolnej będącej własnością Skarbu Państwa, a od 2020 roku również państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej, przysługuje rolnikowi, który, na 31 maja danego roku, ma do tej działki tytuł prawny.”

I niby wszystko jasne i oczywiste - tylko że tu nie chodzi o oświadczenie rolnika, a przedstawiciela KOWR.

Niewiele wnosi też wyjaśnienie KOWR:

„Odnośnie pytania czy tytułem prawnym do użytkowania gruntu ZWRSP może być umowa ustna informujemy, że kwestie rozdysponowywania nieruchomości Zasobu WRSP reguluje ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 817 ze zm.).

Podstawowym trybem w jakim ustala się ewentualnych dzierżawców bądź nabywców nieruchomości jest tryb przetargowy, a dalej jako skutek rozstrzygnięcia przetargu zawierane są odpowiednie umowy. Jako zasada przyjęta jest forma pisemna dla czynności prawnych z uwzględnieniem formy szczególnej tj. aktu notarialnego, zgodnie z ogólną zasadą pisemności nie są zawierane umowy ustne.”

I tyle. Zapewniono przy tym, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reguluje stan prawny Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. A dlaczego tak powolutku? „Proces ten jest złożony gdyż na skutek różnych zdarzeń i ustawodawstwa w poprzednich okresach, a w szczególności przed rokiem 1990 Państwo przejmowało nieruchomości, które stawały się własnością Skarbu Państwa często ze znikomą dokumentacją związaną z nieruchomościami.”

- Nikt nie chce zrozumieć, że moja sytuacja jest specyficzna – mówi czytelnik. – Przecież nikt nie kwestionuje mojego prawa do tej ziemi. Na środku działki mam dom, to działka siedliskowa. KOWR miał już rok temu przeprowadzić przetarg na tę ziemię i wydzierżawić nam ją oficjalnie – nie wiem, dlaczego do tego nie doszło.

Dlaczego dopłaty bezpośrednie do tej ziemi mają przepaść? Czy wtedy będzie można uznać, że wszystko jest zgodnie z prawem i zdrowym rozsądkiem? I czy KOWR wystąpi o płatność do swojej części? Sprawie będziemy się przyglądać.