Kiedy dwa miesiące kosztują 100 tys. zł?

Nasza czytelniczka podeszła do wymogu potwierdzenia zdobycia wykształcenia, postawionego jej w związku z przyznaniem premii dla „Młodego rolnika" w ramach PROW, z należytą powagą i dużą determinacją.

Nie liczyła się z tym jednak w ogóle choroba dziecka.

27 kwietnia 2016 roku nasza czytelniczka otrzymała decyzję przyznającą premię, na zdobycie rolniczego wykształcenia miała więc czas do 27 kwietnia 2019 roku, zaś dokumenty potwierdzające spełnienie tego wymogu powinna dostarczyć do 26 czerwca 2019 r. Dostarczyła 14 września 2019 r.

- Po otrzymaniu wyników z egzaminu, niezwłocznie 18 kwietnia 2019 roku złożyłam w ARiMR wniosek o przesunięcie terminu przedłożenia dokumentów potwierdzających uzupełnienie wykształcenia, które 6 maja uzupełniłam jeszcze o: zaświadczenie o ukończeniu kursu, zdaniu egzaminu praktycznego, deklarację przystąpienia do egzaminu poprawkowego – tłumaczy czytelniczka. – Moje opóźnienie związane z rozpoczęciem nauki/kursu uzasadnione było faktem choroby córki. Stosowne zaświadczenie lekarskie o tej chorobie, trwającej do 2018 roku, przedstawiłam w agencji. To właśnie leczeniu dziecka musiałam wszystko podporządkować. Ukończyłam kwalifikacyjny kurs zawodowy RL.3 w 2018 r., przystąpiłam do egzaminu w styczniu 2019 r. Z powodu opóźnienia w rozpoczęciu nauki, miałam możliwość jednokrotnego podejścia do egzaminu (są 2 terminy egzaminów w ciągu roku). Niestety, presja czasu i stres na egzaminie wpłynęły na końcowy wynik, zabrakło 2 punktów do uzyskania świadectwa.

Wszystko to agencja uznała jednak za okoliczności błahe i nic nieznaczące.

- Agencja stwierdziła, że przedstawione okoliczności nie są siłą wyższą i ponadto, że zbyt późno złożyłam wniosek o wydłużenie terminu spowodowane wystąpieniem siły wyższej. Uznano, że kwotę wsparcia pobrałam nienależnie i powinnam ją zwrócić.

Czy rzeczywiście fakt opóźnienia o nieco ponad dwa miesiące zdobycia wykształcenia rolniczego jest tak znaczący, że cel, dla którego przyznano „Premię dla młodego rolnika", trzeba uznać za nie do osiągnięcia? I czy rzeczywiście choroba dziecka nie może być uznana za szczególną okoliczność o charakterze siły wyższej?

Agencja twierdzi, że tak właśnie jest. Sprawę skierowała do sądu.

- Rozumiem, gdyby chodziło o niewywiązanie się z obowiązku utworzenia i prowadzenia gospodarstwa – mówi mąż pani Sabiny. – Przecież z opóźnienia o dwa miesiące przedłożenia dokumentów potwierdzających ukończenie kursu nie wynika nic złego dla naszego gospodarstwa. W przepisach unijnych mamy stwierdzenie, że młody rolnik musi podnieść kwalifikacje zawodowe, tam nie mówi się nic o szczególnych wymogach poziomu tego kształcenia, opisują to przepisy krajowe, które u nas dość restrykcyjnie to określają. Czy uzyskanie papierka dwa miesiące później jest tak ważne? Przecież od blisko pięciu lat żona prowadzi to gospodarstwo, więc nawet z tego stażu wynika, że ma już wykształcenie rolnicze zdobyte w praktyce.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych uważa się za spełniony, m.in. jeżeli osoba fizyczna posiada ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku innym niż wymienione w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia (tj. inne niż rolnicze), oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą.

Czy sankcja agencji jest uzasadniona? Czy w rozporządzeniu prawidłowo określono wymagania wobec niezbędnego wykształcenia młodego rolnika? Czy nie strzela się tu z armaty do wróbla? Może wystarczyłoby ukarać za opóźnienie, a nie uznawać, że nie może być osiągnięty cel, dla którego przyznano pomoc dla młodego rolnika rozpoczynającego prowadzenie gospodarstwa i żądać zwrotu tej pomocy?

Sprawa trafiła do sądu. Zauważmy jednak, że sąd sprawdzi tylko zgodność decyzji z przepisami, a nie przepisów z życiem i zdrowym rozsądkiem...

To już kolejny przypadek trudności sygnalizowanych przez naszych czytelników w związku z wykształceniem beneficjentów PROW.

I kolejny, pokazujący, że trzy lata prowadzenia gospodarstwa raz wystarczają do uznania kwalifikacji rolniczych młodego rolnika, a innym razem już nie.

Czy w tym stanie rzeczy może dziwić fakt powolnego wydatkowania dostępnych środków i konieczność ciągłego „upraszczania” i „uracjonalniania” zasad tej pomocy, na które – najwyraźniej – nie wystarczyło nawet 7 lat PROW?

