Kiedy „Młody rolnik” jest wykształcony według ARiMR? (2)

Agencja nie uznaje potrzeby posiadania przez młodych rolników wiedzy innej niż dotycząca produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

Przypomnijmy: nasza czytelniczka stanęła przed koniecznością zwrotu pierwszej raty wsparcia z „Młodego rolnika” z powodu – jak twierdzi ARiMR – nieuzupełnienia wykształcenia. I to niezależnie od tego, że mając ukończone studia wyższe na kierunku pozarolniczym ukończyła rolnicze studia podyplomowe.

Poprosiliśmy w agencji o komentarz i wyjaśnienie sytuacji, bo skoro "za treści związane z działalnością rolniczą uważa się przedmioty bezpośrednio związane z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt oraz organizacją i prowadzeniem gospodarstwa rolniczego" - to dlaczego ARiMR nie chce uznać wykształcenia w ramach studiów podyplomowych na kierunku Studium Wiedzy o Unii Europejskiej "Agro-Unia", ukończonych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie? Dlaczego te studia dotąd były uznawane? Czy w ramach podobnych studiów wydawane są podobne decyzje?

Niestety odpowiedź agencji potwierdza jej wcześniejsze stanowisko. ARiMR wyjaśnia tak:

„Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu <Premie dla młodych rolników> w ramach poddziałania <Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników> objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych uważa się za spełniony, jeżeli osoba posiada m. in. ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą. Za takie studia podyplomowe uznaje się studia, których program obejmuje treści związane z działalnością rolniczą w wymiarze co najmniej 150 godzin.

Stosowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa interpretacja powyższego przepisu opiera się na pojęciu działalności rolniczej zdefiniowanej jako prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb. W związku z tym za treści związane z działalnością rolniczą uważa się przede wszystkim przedmioty bezpośrednio związane z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt oraz w uzupełnieniu organizacją i prowadzeniem gospodarstwa rolniczego.

W odniesieniu do studiów podyplomowych podstawę do stwierdzenia czy zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z działalnością rolniczą w wymiarze łącznym co najmniej 150 godzin stanowi świadectwo ukończenia studiów wraz z godzinowym wykazem przedmiotów.

W ocenie ARiMR program zajęć na studiach podyplomowych „Agro-Unia” Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie nie obejmuje treści związanych bezpośrednio z uprawą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt w wymaganym wymiarze godzinowym.

W poprzednim okresie programowania (PROW na lata 2007 – 2013) w odniesieniu do działania <Ułatwianie startu młodym rolnikom>, przepis dotyczący studiów podyplomowych posiadał inną treść, zgodnie z którą uzupełnienie wykształcenia mogło polegać na ukończeniu studiów podyplomowych związanych z rolnictwem, których program musiał obejmować co najmniej jedno z następujących zagadnień: <ekonomika rolnictwa, organizacja lub technologia produkcji rolniczej, rachunkowość rolna, marketing artykułów rolnych lub agrobiznes>, co wynikało z Załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania <Ułatwianie startu młodym rolnikom> objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Należy podkreślić, że wyższe uczelnie oferując kierunki nauczania oraz ich program korzystają z przysługującej im w tym zakresie autonomii. Nie jest zatem możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie ogólne o podejście ARiMR do programów nauczania realizowanych na studiach podyplomowych innych niż <Agro-Unia> Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Ocena każdego programu nauczania odbywa się indywidualnie na podstawie dokumentacji przedłożonej przez wnioskodawcę (beneficjenta) premii dla młodych rolników.”

I niby wszystko jasne – ale tylko niby… Bo skoro załącznik do rozporządzenia poprzednio obowiązującego w dawnym PROW przestał już teraz obowiązywać, to dlaczego wydając nowy zapisano tylko: „Za studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą uznaje się studia, których program obejmuje treści związane z działalnością rolniczą w wymiarze co najmniej 150 godzin”, a do interpretacji stosuje się nieostre kryteria? Dlaczego np. godziny poświęcone na studiach podyplomowych na praktykę nie są wliczane przez ARiMR do limitu godzin poświęconych na poznawanie tajników związanych „bezpośrednio z uprawą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt w wymaganym wymiarze godzinowym” niezbędnych do uznania wykształcenia rolniczego?

Poprzedni zapis był jasny: „Za studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem uznaje się studia, których program obejmuje co najmniej jedno z następujących zagadnień:

1) ekonomika rolnictwa;

2) organizacja lub technologia produkcji rolniczej;

3) marketing artykułów rolnych;

4) rachunkowość rolnicza;

5) agrobiznes.”

Tak dokładny załącznik do rozporządzenia wydano wówczas nie bez potrzeby. Obecną sytuację trzeba uznać za nie w pełni uregulowaną i błędnie interpretowaną. Czy w intencji autora obowiązujących przepisów leży stwierdzenie, że rolnik nie musi posiadać np. wiedzy o aplikowaniu o środki z WPR? Najwyraźniej tak właśnie jest.

- Agencja nie zaliczyła mi np. 32 godzin, obejmujących takie przedmioty, jak „Prawodawstwo UE oraz instytucjonalne wsparcie wsi i rolnictwa” i ”Metodyka przygotowania wniosków aplikacyjnych: warsztaty w zakresie wykorzystania instrumentów WPR i funduszy strukturalnych” – mówi nasza czytelniczka.

Zwraca też uwagę na rozbieżność między ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, a obecnymi przepisami dotyczącymi PROW.

- Treść załącznika dotyczącego kwalifikacji zawodowych młodego rolnika z PROW 2007-2013 była identyczna z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego i jej rozporządzeniem wykonawczym dotyczącym kwalifikacji rolniczych z dn. 17 stycznia 2012 r., natomiast treść dotycząca kwalifikacji rolniczych młodego rolnika z PROW 2014-2020 już znacząco się różni, ponieważ ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w tej kwestii pozostała bez zmian - wskazuje. - W związku z powyższym według KOWR-u czyli agencji podlegającej ministerstwu rolnictwa jestem rolnikiem indywidualnym, mam odpowiednie kwalifikacje, ba mogę nawet kupować ziemię, a według drugiej agencji rządowej podlegającej temu samemu ministrowi ARiMR nie jestem rolnikiem i nie mogę korzystać z funduszy unijnych – zwraca uwagę na paradoks.

Przypomnijmy, że na różnice w traktowaniu wykształcenia młodego rolnika wskazywaliśmy już dawno.

Cóż, jak wynika z tej całej sytuacji – wiedza o aplikowaniu o unijne środki jest młodemu rolnikowi zupełnie niepotrzebna do uprawy roślin i chowu zwierząt…

Skoro można uznać wykształcenie dotyczące „organizacji i prowadzenia gospodarstwa rolniczego” – wprawdzie tylko „w uzupełnieniu”, ale jednak – to dlaczego w tym przypadku godziny spędzone nad jego poznawaniem nie są uznawane?

- Rozumiem przez to, że taka wiedza nie jest potrzebna rolnikowi i powinien on oddać się tylko pracy fizycznej na swoim gospodarstwie - jeżeli tak, to dlaczego ciągle tworzy się coraz to nowe bariery biurokratyczne, obciąża się rolników kilogramami wniosków, zaświadczeń, oświadczeń, rejestrów, itp. przecież na dzień dzisiejszy to też należy od pracy rolnika - chyba, że takie rzeczy rolnik powinien zlecać i płacić za to doradcom, w takim przypadku faktycznie okrojony zakres wiedzy rolniczej jest na miejscu, bo po co komu wykształcony i umiejący dochodzić swoich praw "Chłop". Należy mu co prawda wypłacić środki unijne, ale niech część tych pieniędzy odda. W związku z powyższym, zachęty wygłaszane przez ministra rolnictwa i kierownictwo ARiMR, aby korzystać ze środków, brać i się nie bać nabierają nowego znaczenia: brać i się dzielić - z bankami, doradcami, a na końcu z ARiMR w postaci kar albo w skrajnym przypadku - jak to ma miejsce u mnie – konieczności zwrotu całej sumy. Po roku intensywnej wymiany pism i przeprowadzonych rozmów z pracownikami ARiMR stwierdzam, że posiadam już wiedzę i praktykę rolniczą na tyle dużą, aby dojść do konkluzji, że nigdy więcej nie skorzystam z pomocy tej agencji.

Nasza czytelniczka w tym nastroju czeka na wydanie kolejnej decyzji – wczoraj agencja wezwała ją do zapoznania się ze zgromadzonymi w sprawie dokumentami. Czytelniczka nie otrzymała drugiej raty i w tym stanie rzeczy spodziewa się powtórnej decyzji nakazującej zwrot pierwszej raty. Czy na pewno ta sprawa musi mieć finał w sądzie?