Kiedy poznamy stawki dopłat do nasion?

Jak zapewnia Ministerstwo Rolnictwa, trwają prace nad stosownym rozporządzeniem Rady Ministrów.

Jak informuje MRiRW, prace w 2019 roku zostały zaprzestane: „projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2019 r. został opracowany we wrześniu 2019 r. oraz przekazany do Sekretarza Rady Ministrów wraz z wnioskiem o wyrażanie zgody na zastosowanie odrębnego trybu postępowania z projektem ww. rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem RD557. Ze względu na brak możliwości wydatkowania środków na ten cel w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, Rada Ministrów nie rozpatrzyła ww. projektu w 2019 r. Mając powyższe na uwadze projekt nie był udostępniony na stronie internetowej”.

Obecnie prace podjęto na nowo: „Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi obecnie prace legislacyjne nad nowym projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2019 r., który został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów obecnej kadencji pod numerem RD92 http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r70239510633778, Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-stawek-doplat-do-1-ha-powierzchn.html (informacja w załączeniu).”

Niestety z informacji tej nie wynika nic konkretnego (czytelnicy znajdą ją w załączniku), jeśli chodzi o stawki dopłat. Podano tylko, że planowany termin przyjęcia projektu przez RM to I kwartał 2020 r.

Co ciekawe jednak, jak wynika z tej informacji, powodem zaniechania prac nad poprzednim projektem miał być „brak dostępności środków na dopłaty”, a nie brak limitu de minimis.

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 06.03.2020 wynosi 221 186 891,56 euro, co stanowi 74,74% - miesiąc temu, na dzień 31.01.2020 wynosiło 217 092 320,95 euro, co stanowiło 73,36%. Można więc powtórzyć, że licznik ten prawie stoi od początku roku, co świadczy o braku pomocy udzielanej w ramach limitu de minimis.

